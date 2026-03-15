Demichelis: "Quiero que el Mallorca se salve y quedarme aquí"

“Feliz por haber logrado los tres puntos; los chicos lo necesitaban. Nos debíamos un triunfo: la institución y los hinchas, a los cuales quiero agradecer por el recibimiento que nos hicieron. Nos apoyaron incluso en la desventaja, que es difícil. Entre todos sacamos adelante el partido. Toda la escenografía que envolvía la circunstancia me puso muy feliz”. Así ha valorado un Martín Demichelis sonriente y relajado, como ya es de costumbre, la victoria ante el Espanyol (2-1), su primera como entrenador bermellón.

El argentino ha mandado una declaración de intenciones de cara a su futuro más próximo, dejando claro que espera seguir vinculado al club la siguiente temporada: “La situación es la que es. No me vengo a mostrar; quiero que el Mallorca se salve y quedarme aquí. Me recibieron con los brazos abiertos, es un lugar extraordinario. Ojalá lleguemos a jugar bien en muchos de los partidos que nos quedan; nos quedan diez partidos y hay que seguir puntuando”.

También ha agradecido el gran recibimiento de los aficionados en la puerta 0 antes del choque: “Pedíamos unión y hoy la recibimos. Hoy es un claro ejemplo de que no va a ser fácil y debemos sostener la calma; es lo que pedí a los jugadores en el descanso. Va a ser difícil, pero vamos a estar preparados para llegar de la mejor forma a cada partido”.

De hecho, ha revelado que bajarse antes de llegar al parking fue idea de los futbolistas: “Me hicieron llegar que íbamos a tener un bonito recibimiento de la gente y fue hermoso. El vestuario quería sentirse cerca de la gente. Correspondía que nos bajáramos a agradecer y tener una cercanía mayor con la gente”.

Sobre las jugadas polémicas del partido, en especial el gol de Pablo Torre que fue revisado durante cinco minutos en el VAR, considera que el colegiado ha tomado la decisión correcta: “Suelo opinar muy poquito de las decisiones; unas veces nos van a favorecer y otras a desfavorecer. Desde mi ángulo vi que lo repitieron muchísimas veces y no veo una imagen clara de que Samu haya golpeado al rival. Por eso creo que terminó convalidando de forma certera el gol”.

Tras el tanto del 1-1 y con el Espanyol con diez, el técnico ha sido valiente y ha continuado metiendo más madera: “Terminamos en un 2-1-7. Estaba Samu, que de hecho hace el gol desde ahí, estaba Sergi… los dos centrales, Omar, y lo demás era todo ofensivo. Terminó saliendo bien. A veces no es solo el querer ganar; la situación en la que estábamos, desde las matemáticas, era para querer ganarlo”.

El de Justiniano Posse ha repetido el dibujo del partido ante Osasuna, con cuatro centrocampistas y dos puntas. Pero en la segunda parte lo ha modificado con la entrada de Kalumba, que hizo su debut con la elástica bermellona. “Tiene mucho desequilibrio, uno contra uno. Zito (Luvumbo) y él me aportan mucho de eso; se vio en varias jugadas que llevan al rival para atrás, son difíciles de marcar. Ojalá los podamos utilizar mucho más”, ha comentado sobre el angoleño.

En cuanto al cambio de lado de Raíllo y Valjent en el centro de la zaga, ha ofrecido una explicación muy sencilla: “El problema que tuvo fue en el abductor izquierdo, entonces lo pasamos al otro lado para que golpee menos”.

Acerca del riesgo que ha tomado su equipo con el 2-1, intentando sacar la pelota desde atrás, Demichelis ha recordado cómo llegó el 2-2 de Osasuna el sábado pasado para respaldar su decisión: “En el segundo gol la tenía Leo y la sacamos en largo. ¿Qué pasó? Nos empataron. Veníamos de un 2-2 en el que, por sacar en largo, nos cogen más abiertos. A mí me gusta cuidar la salida. Sacar en largo no te garantiza nada”.

Para terminar, el argentino ha mandado un mensaje de cariño a los aficionados, recordando su etapa como jugador en el España: “Me encanta el Mallorca y su afición, estoy muy agradecido. Me recuerda muchísimo al Málaga. Fui muy feliz, fueron dos años en los que alcanzamos cosas maravillosas y esto me recuerda mucho a eso”.