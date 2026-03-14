El Mallorca-Real Madrid que se jugará en Semana Santa en Son Moix ya tiene fecha y hora

El Mallorca-Real Madrid que se jugará en Son Moix ya tiene fecha. LaLiga ha publicado este mediodía los horarios correspondientes a la jornada 30 de Primera División, en la que el conjunto bermellón se enfrentará al once blanco después del parón por selecciones. En el último duelo que ambos disputaron en Palma, el resultado fue de empate (1-1), en el debut oficial de Mbappé con el Real Madrid en la Liga española.

El equipo dirigido por Martín Demichelis, inmerso en la pelea por la permanencia, se enfrenta mañana domingo al Espanyol en Son Moix y posteriormente visitará al Elche —también implicado en la lucha por la salvación— el próximo 21 de marzo (14:00 horas). A continuación llegará el parón internacional de la UEFA por los compromisos de las selecciones y se retomará la competición liguera, con el Mallorca estrenando horario tras encadenar tres partidos consecutivos a las 14:00 horas.

Por lo que respecta al Real Madrid, que hoy se enfrenta al Elche, el conjunto blanco afrontará el próximo miércoles la vuelta de la Champions League en el campo del Manchester City antes de medirse al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu el día 22, justo antes de marcharse también al parón internacional.

Día y hora del partido

El Real Mallorca se enfrentará al Real Madrid el próximo 4 de abril en el Estadi Mallorca Son Moix, en un encuentro correspondiente a la jornada 30 de LaLiga 2025/2026, que se disputará durante los días de Semana Santa.

El partido entre bermellones y madridistas se jugará a las 16:15 horas en el estadio mallorquinista y está previsto que se retransmita por la plataforma de Movistar.