El Mallorca encara ante el Espanyol un punto de inflexión para todos

Un empate en El Sadar después de ir ganando 0-2 le ha bastado a la afición del Mallorca para engancharse de nuevo y preparar un recibimiento para la ‘final’ del domingo ante el Espanyol. La cita ante los ‘pericos’ se presenta como un punto de inflexión para todos: equipo, afición, cuerpo técnico y directiva.

Es evidente que la comunión entre jugadores y aficionados no pasa por su mejor momento esta temporada, pero ha llegado el momento de revertir la situación. Los futbolistas deben darle motivos a la grada para que se enchufe y que Son Moix sea un fortín a partir del domingo para lograr la permanencia.

El duelo ante los de Manolo González supondrá, además, el debut de Demichelis en Son Moix. El técnico argentino tiene que confirmar las buenas sensaciones que ha transmitido durante estas dos semanas con un triunfo de vital importancia para los bermellones, que probablemente saldrán del descenso si logran los tres puntos, ya que el Elche visita hoy el Santiago Bernabéu.

Para la planta noble, que en el último partido en casa recibió una pañolada por parte de un sector de la tribuna y gritos de "¡directiva, dimisión!", el choque de este fin de semana también puede ser un antes y un después. La llegada de Demichelis puede suponer un respiro para Ortells y Alfonso Díaz, que se han visto señalados tras los dos últimos mercados y los malos resultados del equipo. Si la figura del entrenador natural de Justiniano Posse sigue convenciendo, el director deportivo podrá respaldarse en la elección que hizo a la hora de escoger el técnico, la cual muchos consideraron arriesgada.

El club tiene claro que el partido del domingo es crucial. De hecho, se ha realizado un llamamiento a través de las redes sociales para que todo el mundo vaya de rojo al estadio. El resultado será importante no tan solo por lo clasificatorio, sino por lo emocional, un aspecto que Demichelis ha venido remarcando constantemente desde que llegó. La próxima semana, además, toca visitar el Martínez Valero, en un encuentro que puede decidir quién se salva y quién desciende.