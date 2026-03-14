Demichelis: "Soy mucho más optimista que cuando llegué"

Tan solo dos semanas después de haber aterrizado en Mallorca, Martín Demichelis ya es “mucho más optimista” que cuando llegó. El técnico argentino ha comparecido esta mañana en la sala de prensa de Son Moix con su ya sonrisa característica, dejando claro que son “súper conscientes de la necesidad” de sumar los tres puntos ante el Espanyol -los cuales sacarían a los bermellones del descenso después de un mes-, pero también de que “no hay que entrar en ningún tipo de pánico”.

El entrenador no ha dado pistas sobre el sistema que utilizará ante los ‘pericos’ tras haber sorprendido con el dibujo ante Osasuna y tampoco revela si Raíllo será de la partida: “Soy pragmático. Me gusta mucho jugar con extremos, pero Osasuna de local normalmente te atropella, con un volante más nos íbamos a sentir cómodos. A lo largo de estas dos semanas fuimos entrenando varios conceptos porque voy a necesitar de todos”.

“De la parte médica se encarga el doctor. Estoy en contacto con todos. Hay que recordar que Raíllo salió por decisión de él y estuvo dos días de pausa. Veo al doctor a diario y voy hablando con el jugador, se agradece que quiera estar”, ha comentado sobre el compromiso del capitán para no querer faltar a la cita ante los de Manolo González.

En la convocatoria entran tres jugadores del filial: Olaizola, Leo Sánchez y Jandro. En el apartado de bajas destaca la de Abdón, quien ha recibido los halagos de Demichelis: “Es un chico ejemplar dentro de la plantilla, es súper positivo. Es uno de los referentes para la afición y ojalá se pueda recuperar también”.

El que tampoco estará será Jan Virgili, sancionado con dos partidos tras la roja que vio en El Sadar. El técnico argentino ha alabado al extremo, pero también le avisa de que le queda mucho por aprender: “El otro día hablé delante de todos a Jan. Es un chico con presente que ha demostrado lo que puede llegar a ser. Pero es muy joven y hasta el día que te retiras no dejas de aprender. Tiene que entrenarse muy bien, necesita doblegar esfuerzos ahora”.

Sobre el Espanyol, el de Justiniano Posse asegura que “de poco le vale el presente” de los ‘pericos’, que todavía no han ganado en 2026 después del buen comienzo de campeonato que tuvieron: “Tuvo un grandísimo arranque y si lo tuvo hay que respetarlo. Pero tenemos que tener claras las ideas de lo que queremos nosotros porque considero que tengo con qué. Hay un análisis del rival de turno, pero vamos mucho más por nosotros”.

El partido ante el conjunto catalán supondrá el debut de Demichelis en el banquillo de Son Moix. El preparador argentino, tal y como hizo en el día de su presentación, aboga por la comunión con la afición para sacar la situación adelante: “Necesitamos unión, lo dije el primer día. Les queremos regalar un buen partido y un triunfo donde entre todos empecemos a sentir que es posible”.

“Se necesita valentía y personalidad. En esta profesión siempre hay que sacar momentos difíciles adelante. Como dice la frase: ‘cuando la marcha se pone dura, los duros nos ponemos en marcha’. Ilusión y valentía, me gustan mucho esas palabras”, ha concluido el entrenador del Mallorca.