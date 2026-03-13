Fútbol | Primera División
Raíllo se entrena con normalidad en Son Bibiloni a falta de dos días para la 'final' contra el Espanyol
El capitán del Mallorca, que se retiró con molestias en el abductor en el partido ante Osasuna, apura para estar en el duelo ante los 'pericos' de este domingo
Antonio Raíllo no quiere faltar a la importante cita que será el debut de Martín Demichelis este domingo en Son Moix. El capitán del Mallorca se ha entrenado con normalidad este viernes en Son Bibiloni a falta de dos días para el partido contra el Espanyol. El cordobés tuvo que ser sustituido en el encuentro contra Osasuna del pasado sábado por molestias en el abductor, pero si por algo se ha caracterizado en estos últimos años es por correr riesgos y quemar etapas cuando se ha lesionado para estar lo antes posible con el equipo.
Además de Raíllo, también se han ejercitado tres jugadores el filial: Olaizola, Leo Sánchez y Jandro García. Los que no han estado han sido Kumbulla, Abdón, Javi Llabrés, Asano, Bergström y Jan Salas. Todo esto en una semana en la que los bermellones realizaron sesión doble el miércoles para pulir más aspectos de cara al choque ante los 'pericos', la primera 'final' de las doce que le quedan al Mallorca.
Todo el mundo en el club es consciente de la importancia suprema de los tres puntos del partido ante los de Manolo González. Un triunfo, en caso de lograrse, supondría con casi toda seguridad salir del descenso casi un mes después y encarar la final ante el Elche en el Martínez Valero con una gran posición que defender. Y es que este mismo fin de semana, los de Eder Sarabia visitan al Real Madrid.
