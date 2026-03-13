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Fútbol | Primera División

Germán Lux, en su vuelta al Mallorca: "Queremos cumplir el objetivo con nuestras formas"

El exguardameta bermellón asegura estar "feliz" de regresar a la isla y al club en el que militó entre 2007 y 2011 como segundo entrenador de Demichelis

Germán Lux, junto a Martín Demichelis mientras el técnico da una charla a los jugadores.

Germán Lux, junto a Martín Demichelis mientras el técnico da una charla a los jugadores. / MANU MIELNIEZUK

Jaume A.

Germán Lux tiene claro cuáles son los objetivos para que el Mallorca logre la permanencia: "Es lo que transmitimos, es el objetivo y obviamente queremos cumplir el objetivo con nuestras formas. Pero dentro de esas formas hay cosas que no se negocian, que son fundamentales: la valentía para iniciar, la valentía para presionar, la valentía para tener el balón y ser protagonista con el balón. Por lo menos desde que estoy con Martín no conozco otra manera de interpretar o entender y acompañar su metodología".

El que fuera portero bermellón entre 2007 y 2011 regresa a la isla para ser el ayudante de Martín Demichelis, con quien se conoce "desde pequeño": "Hemos compartido muchísimas cosas de vida y estamos contentos y vinimos contentos".

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El exguardameta valora también el hecho de conocer la entidad por su pasado en el Mallorca: "Obviamente que hay un plus. He estado cuatro años, conozco la institución. Desde la distancia he seguido el descenso y el ascenso. Estoy feliz de estar otra vez en la isla y en el club, intentando aportar desde mi lugar, ayudar y seguir aprendiendo de este cuerpo técnico. Y entre todos poder llegar a buen puerto, que es lo que queremos y así será".

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