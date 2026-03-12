Edu Expósito afirma que el Espanyol debe "aprovechar" el nerviosismo del Mallorca

El Espanyol quiere sacar tajada de la angustiosa situación en la tabla del Mallorca. Edu Expósito, centrocampista del conjunto blanquiazul, dejó claro que uno de los objetivos es adelantarse en el marcador para crear crispación en el ambiente.

"Al final, cuando hay un cambio de entrenador siempre es negativo realmente, porque a nadie le gusta que lo echen del trabajo, y al equipo también le afecta. Cuando salgamos el domingo, imagina que nos ponemos por delante: habrá crispación de la afición, porque ya no estarán recriminándole al entrenador sino a los jugadores, como pasa siempre. No es algo del Mallorca en concreto, también nos ha pasado a nosotros; a mí me ha pasado con otros equipos. Entonces nosotros, por la parte que nos toca, tenemos que aprovechar este tema", argumentó en sala de prensa.

Por otro lado, quiso defender a Sergi Darder, que ha recibido muchas críticas en Mallorca y que incluso fue insultado en Estadi Mallorca Son Moix en uno de los últimos partidos: "Sobre lo de Sergi Darder, a mí me parece lamentable, porque yo también estoy jugando y me puede pasar a mí. Pienso que Darder seguramente es el mejor o el segundo mejor jugador del Mallorca; ahora está con Vedat Muriqi, que lleva tantos goles y es el segundo pichichi de La Liga, detrás de Kylian Mbappé, pero Darder es un grandísimo jugador".

En rueda de prensa, el centrocampista perico admitió que la mala racha "pesa". "Pesa no ganar, porque son muchas jornadas ya. En este 2026 no hemos ganado aún, pero estamos en una dinámica diferente ahora con respecto a los partidos de principios de año. El lunes fue una pena no llevarnos los tres puntos, pero ya estamos centrados en el partido del domingo", concluyó.