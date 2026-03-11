Samu Costa: "Demichelis es aire fresco para el Mallorca"

El mediocentro portugués del RCD Mallorca, Samu Costa, asegura que el nuevo técnico argentino del conjunto balear, Martín Demichelis, es "un aire fresco para el club", ya que llegó al equipo el pasado 1 de marzo para sacarlo de los puestos de descenso y, "en solo una semana", tras el primer partido contra Osasuna (2-2), ha cambiado "muchas cosas".

"Es un técnico exigente, que tiene claro lo que quiere", afirma Costa, futbolista que se ha convertido en el referente de la medular del Mallorca y que, tras su buen estado de forma, aspira a ser convocado por Portugal para el Mundial 2026.

Para el centrocampista, el exfutbolista Demichelis, que viene de entrenar al Monterrey y al River Plate, "es un entrenador exigente, que tiene claro lo que quiere", y al que le gustan "jugadores con alma y corazón y, al mismo tiempo, con orden".

Reconoce que "la plantilla está trabajando muy ilusionada", lo que se evidenció en el encuentro con Osasuna, donde fueron ganando 2-0 y acabaron la primera mitad con más del 60 % de posesión.

Demichelis "quiere mejorar a los jugadores" y, además, "está trabajando mucho el plano defensivo", uno de los grandes problemas del Mallorca esta temporada, reconoce el futbolista, que se muestra "contento" con el nuevo entrenador.

"Es un entrenador que también quiere ser muy fuerte atrás", concluye el jugador.