El Mallorca moviliza a su afición: recibimiento al equipo y Son Moix teñido de rojo ante el Espanyol

El Real Mallorca quiere que Son Moix marque el primer gol ante el Espanyol. Es por ello que el club solicita a sus aficionados que acudan vestidos con prendas de color rojo y que vayan al estadio para recibir a los jugadores a la llegada del autobús.

"El nuevo entrenador bermellón, Martín Demichelis, no ha parado de repetir que una sinergia entre jugadores y afición no solo nos ayudará a lograr el objetivo, sino que dificultará las cosas a nuestros rivales. ¡Que el primer gol se meta desde la grada y que todos seamos el futbolista número doce para sumar los tres puntos frente al conjunto catalán!, han publicado en sus redes sociales.

Además, las peñas y grupos mallorquinistas están animando a los aficionados para que el equipo tenga un gran recibimiento en su llegada al estadio, que se producirá sobre las 12.30 horas.

La Fan Zone del Estadi Mallorca Son Moix arrancará a las 12 horas con su habitual oferta de música, bebida, comida y actividades, a lo que se sumará una novedad: los aficionados podrán descubrir y participar en una de las estaciones del ESA Mallorca Football Park, ubicada delante del mural de Abdón Prats, entre la Fan Zone y el Mallorca Sports Bar.

Se trata de Icon, un ejercicio de tecnificación en el que se juntan la agilidad visual y la precisión de pase y en el que se pone a prueba la velocidad de reacción. Una forma de retar a tus amigos y pasar un momento de diversión antes del partido.

Cesión de asiento a partir de este viernes, 13 de marzo

La cesión de asiento por parte de todos aquellos abonados que no puedan asistir al partido se podrá llevar a cabo a partir de este viernes, 13 de marzo.