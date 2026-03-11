Demichelis rescata a Pablo Torre en el Mallorca

Pablo Torre afronta ahora los días de una manera muy distinta, con el ánimo renovado. El centrocampista cántabro, que pese a tener que pedir el cambio en Pamplona estará ante el Espanyol este domingo (14 horas), es plenamente consciente de que con la llegada de Martín Demichelis al RCD Mallorca su situación ha dado un giro radical. Relegado al banquillo en los últimos meses tanto por demérito propio como por decisión de Jagoba Arrasate, el de Soto de la Marina tiene una nueva oportunidad de justificar la alta inversión que realizó el club por él el pasado verano.

La llegada de un nuevo cuerpo técnico a cualquier club cuando las cosas vienen mal dadas siempre conlleva cambios que sirvan para agitar el avispero. Los menos habituales ven en ello la ocasión para volver a sentirse importantes y dejar de ser futbolistas residuales dentro de un partido, condenados a aguardar que alguien grite su nombre cuando calientan en la banda para que se preparen para entrar al campo o quedarse sin jugar.

Y uno de ellos fue la entrada de Torre al once para medirse a Osasuna. Ya avisó Demichelis en su presentación como técnico del Mallorca que quiere jugadores con valentía con el balón y sin miedo a equivocarse, virtudes que se le presuponen al ex del Barcelona.

Arrancó de inicio y situado en su posición predilecta, la mediapunta. Y el joven futbolista respondió con creces (también es cierto que el nivel que había ofrecido hasta la fecha favorecía que a poco bien que lo hiciese destacase). Con Mascarell, Samu Costa y Morlanes a su lado, la exigencia defensiva fue menor para él y pudo brillar con el balón.

Con libertad para moverse por toda la zona media del campo, situándose tanto por dentro como cerca de los centrales para sacar el balón, se vio a un Torre mucho menos atenazado que en otras ocasiones. Con pases al primer toque le dio fluidez y rapidez al equipo, algo de lo que ha adolecido el Mallorca todo el curso y que le ha hecho tan previsible para los rivales.

Mucho más acertado que de costumbre, ayudó en la presión a los delanteros, pero fue un desahogo para sus compañeros, especialmente Samu Costa y Mascarell, a la hora de superar líneas. Y es que el dibujo que durante muchos momentos mostró el Mallorca en la primera parte, con un rombo poco habitual ya en LaLiga, encontró su lugar por detrás de los centrocampistas, teniendo tiempo para pensar.

Sin embargo, tuvo que pedir el cambio a los cinco minutos de arrancar la segunda mitad. Todo pareció indicar que sufría una lesión importante, pero él mismo se encargó de aclarar tras el partido que tan solo se trataba de una sobrecarga y que estaría a plena disposición del entrenador. Ayer, en el regreso a los entrenamientos tras el día libre, se ejercitó al mismo ritmo que sus compañeros.

Torre fue el elegido por delante de Sergi Darder, algo que debe servir como aviso para el de Artà. Su nivel este curso, como el del resto del equipo, ha estado muy lejos de lo esperado. Pero el ‘10’ bermellón es de los futbolistas que más cobra de la plantilla y el fichaje más caro en la historia del club, por lo que debe rendir en concordancia o los ojos más críticos seguirán muy pendientes de él.

Con el importantísimo partido ante el Espanyol a la vista, todo apunta a que Pablo Torre será de nuevo el encargado de dar luz al fútbol del Mallorca. Los tres puntos son innegociables y provocarían, con casi total certeza, salir de los puestos de descenso. El cántabro necesita enlazar varios partidos destacando si quiere mantener su nuevo estatus, que por el momento parece haber cambiado con Demichelis.