El Comité de Disciplina castiga al Mallorca: Virgili, sancionado con dos partidos

Jan Virgili no podrá jugar ante el Espanyol… y tampoco ante el Elche. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha comunicado, tras desestimar las alegaciones presentadas por el RCD Mallorca, que el futbolista bermellón deberá cumplir dos partidos de sanción por su expulsión en el pasado partido ante Osasuna.

A pesar de que el club bermellón ha intentado recurrir la tarjeta roja, el Comité ha dictaminado que no ha lugar a ello y, basándose en lo escrito en el acta, aumenta a dos partidos la sanción. Un golpe muy fuerte a las aspiraciones de permanencia de los de Martín Demichelis, que pierden a una de sus piezas más importantes en un tramo clave del calendario.

Según la circular hecha oficial por la RFEF, el Mallorca presentó alegaciones y pruebas videográficas con tal de dejar sin efecto la tarjeta roja mostrada por el colegiado Hernández Hernández.

"El Club alegante señala en su escrito que concurre un error material manifiesto en el acta arbitral, en cuanto de la prueba videográfica aportada resultaría que la infracción imputada al jugador expulsado no existe, en cuanto la conducta descrita en el acta no se corresponde con la realidad de lo ocurrido, pues el jugador expulsado, jugador del RCD Mallorca, se lanzaría al suelo con la única finalidad de frenar el avance del adversario y disputar el balón, orientando su acción hacia el mismo y manteniendo la mirada fija en el esférico durante toda la secuencia. Tras ello, el contacto que finalmente se produce con el jugador rival es mínimo y residual, produciéndose con la parte exterior de la espinilla y teniendo como única consecuencia la interrupción de la carrera del adversario, que cae al suelo por la zancadilla derivada de dicho contacto. Entiende por ello que estaríamos ante un lance del juego ordinario y en modo alguno ante un supuesto de uso de fuerza excesiva", reza el comunicado sobre las explicaciones dadas por el club.

La respuesta del Comité, por la que deniegan la petición del Mallorca, es que la revisión de las imágenes no permite apreciar que no exista la conducta recogida en el acta:

"El atento examen por este Comité de las imágenes aportadas no permite apreciar de forma inequívoca que no exista la conducta descrita en el Acta, reconociendo el propio Club alegante la existencia del contacto entre los dos jugadores, no pudiendo este Comité sustituir el criterio del colegiado en la apreciación de si concurre o no la infracción sancionada, o un uso de fuerza excesiva".

Es por ello que el Comité de Disciplina desestima las alegaciones presentadas por el Mallorca y acuerda suspender dos partidos a Virgili, amparándose en el artículo 130.2 del Código Disciplinario de la RFEF, con la multa accesoria correspondiente.