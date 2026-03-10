El descenso ya es cosa de cinco equipos en LaLiga

La pelea por el descenso comienza a aclararse, por desgracia para el RCD Mallorca. Y es que lo que antes era una batalla entre ocho y diez equipos por la tremenda igualdad que se registraba del décimo puesto hacia abajo, ahora ya solo es de cinco. Además de los bermellones, Alavés, Elche, Levante y Oviedo tienen todos los números de ser algunos de los tres equipos que el curso que viene militarán en Segunda División.

Durante prácticamente toda la Liga, más allá de las posiciones europeas, el resto de clubes estaban en un puño. La cantinela de «si se logran dos o tres victorias seguidas...» era cierta: con los equipos prácticamente en un abanico de cinco puntos, encadenar varios resultados positivos ha supuesto sin ninguna duda un salto tremendo en la clasificación y huir de la zona de descenso. Y si no, que se lo digan al Getafe de Bordalás, que en apenas cinco jornadas ha pasado de coquetear con la antepenúltima plaza a estar cerca de Europa.

La falta de estas rachas de victorias es lo que ha llevado a Alavés, Elche, Mallorca, Levante y Oviedo a quedarse descolgados en el vagón de cola de la clasificación. El conjunto vitoriano, todavía en shock tras quedarse sin entrenador por la espantada de Coudet para ir a dirigir a River y firmar a Quique Sánchez Flores, es el que mejor posición ocupa con 27 puntos, a dos del Mallorca, que es quien ocupa la primera plaza de las posiciones de descenso.

Un punto por detrás de ellos se encuentra el Elche, el principal rival a batir por los bermellones y con el que se enfrentarán la semana que viene a domicilio. Los de Eder Sarabia, que durante unas semanas de la primera vuelta ostentaron el reconocimiento de equipo revelación del campeonato, acumulan meses terribles en cuanto a resultados y tan solo la inacción de los equipos que le siguen en la tabla ha impedido que estén ya en descenso. No han ganado todavía en 2026 y este fin de semana visitan al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, por lo que la lógica apunta a que esta situación seguirá una semana más. Son el único equipo de los cinco que no ha gastado todavía la bala del cambio de entrenador.

Por detrás está el Mallorca. A pesar de la victoria frustrada en Pamplona, que junto al resto de resultados les habría colocado fuera de las posiciones de descenso, mostraron una nueva cara con Demichelis y se espera que vayan para arriba. Los duelos ante el Espanyol y el Elche pueden definir para bien el futuro de los bermellones en la competición, aunque también para mal y prácticamente sentenciarlos al descenso. El Mallorca, además, es bien consciente del calendario y que debe medirse a los cuatro rivales por los que pugna por evitar el descenso. Prácticamente la permanencia puede decidirse en esos duelos.

Por detrás del conjunto mallorquinista, a un partido de distancia, se encuentra el Levante. A pesar del cambio de entrenador, no consiguen enlazar varios resultados positivos y siguen sin acercarse a la permanencia, aunque ni de lejos se encuentran en la misma situación que el Oviedo. El conjunto carbayón es colista destacado y tan solo un milagro parece que puede salvarles del descenso este curso.