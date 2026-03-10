El CTA da su veredicto sobre la polémica expulsión de Jan Virgili en el Osasuna-Mallorca

El CTA ha dado su veredicto sobre la polémica expulsión por roja directa de Jan Virgili en el Osasuna-Mallorca del pasado fin de semana. Tiempo de Revisión, el organismo encargado de analizar las jugadas más polémicas de la jornada en Primera y Segunda División, tiene claro su veredicto sobre la jugada: tanto Alejandro Hernández Hernández como la sala VOR actuaron correctamente.

El partido discurría en el minuto 72 con el Mallorca venciendo por cero goles a dos. Virgili, que había sido suplente, llevaba poco más de diez minutos en el terreno de juego y acababa de hacer una jugada maradoniana a la que solo le faltó ser preciso a la hora de disparar a portería.

Tras verse superado por Raúl Moro, se lanzó en segada para intentar frenar la acción, muy lejos de cualquier posibilidad de recuperar la pelota. A pesar de que apenas rozó al extremo, el colegiado lo tuvo muy claro y le mostró la tarjeta roja directa ante la incredulidad de Virgili. El VAR tampoco le requirió para que acudiese a revisar la acción, por lo que el Mallorca se quedó con uno menos.

Según Tiempo de Revisión, la entrada de Jan Virgili es interpretable. Si hubiese sido calificada como temeraria, la sanción habría sido una tarjeta amarilla. Sin embargo, Hernández Hernández consideró que hubo fuerza excesiva, o que fue una entrada temeraria sin posibilidad de disputar el balón, por lo que le mostró la tarjeta roja directa. El VAR, al entender también que hubo fuerza excesiva, no intervino para una posible corrección.