Raíllo apurará para llegar a la ‘final’ contra el Espanyol

Antonio Raíllo no quiere perderse el importantísimo partido ante el Espanyol. El central del RCD Mallorca, que tuvo que pedir el cambio en el pasado encuentro ante Osasuna, apurará los plazos para intentar llegar a la cita que medirá este domingo en Son Moix a los de Demichelis frente al conjunto perico.

Todo el mundo en el Mallorca es consciente de la importancia suprema de los tres puntos de la próxima jornada de Liga. Un triunfo, en caso de lograrse, supondría con casi toda seguridad salir del descenso casi un mes después y encarar la final ante el Elche en el Martínez Valero con una gran posición que defender. Y es que este mismo fin de semana, los de Eder Sarabia visitan al Real Madrid.

Raíllo, que si por algo se ha caracterizado en estos últimos años es por correr riesgos y quemar etapas cuando se ha lesionado para estar lo antes posible con el equipo, no quiere faltar a la importante cita que será el debut de Martín Demichelis en Son Moix.

A pesar de que las molestias en el abductor son importantes, confía en poder ser de la partida. En caso de no llegar, David López, muy desafortunado frente a Osasuna, sería el elegido para suplirle.

Noticias relacionadas

Kumbulla, tres días de permiso

Marash Kumbulla, sin duda una de las grandes decepciones del curso al pasar la mayor parte del tiempo lesionado, ha estado tres días en Italia por asuntos personales. El central solicitó al club poder marcharse este pasado fin de semana, por lo que se le espera este martes en Son Bibiloni para seguir recuperándose.