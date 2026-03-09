El Mallorca juvenil se despide de la segunda plaza en Honor

El Mallorca juvenil se despidió prácticamente de la segunda plaza del grupo III de la División de Honor al caer ayer por la tarde en Son Bibiloni ante el Espanyol por 2-3 en un duelo muy disputado. Los bermellones son ahora cuartos empatados con el Damm y la segunda posición queda a diez puntos más el golaverage cuando restan solamente siete jornadas para el final. Los rojillos alinearon a Nicolai, Morera, Hugo Fresneda, Carvajal, Marc Alemany, Lozano (Garvi), Dani Ramos (Anastasios) Biel Serra, Whyte, Pau Arbós (Iker Mantilla) y Torres (Mascaró). Marcaron para los isleños Dani Ramos y Aanastasios.

El San Francisco juvenil empata a uno en casa

El San Francisco juvenil cedió un empate a uno ante el penúltimo Sant Cugat y desaprovechó una oportunidad para estar más cerca de la permanencia. Los escolares, que marcaron primero por mediación de Gerardo Horrach, alinearon a Josep Mercadal, Gerard Rojals, Tejada, Spencer, Yannick, Guzmán, Xayron (Burgaya), Gerardo Horrach, Quirós, Molina (Verd) y Álvaro Fernández (León).

El Constància juvenil cae por 4-2 en Sabadell

El Constància juvenil regresó de Barcelona con una derrota ante el Sabadell por 4-2 y de cada vez se le pone más difícil su salvación en Honor. Los blanquinegros jugaron con Jordi Mir, Andreu Romero (Pere Oliver), Crespí, Gabri Fontcuberta, Mairata, Brad (Raúl), Coll (Arbós), Dimitrov (Mascaró), Marc Patricio, Pau Lluís e Ian Seguí (Cortés). Marcaron por los de Inca Ian Seguí y Marc Patricio.

Tercera victoria seguida del Balears femenino

El Balears femenino sumó su tercera victoria consecutiva y quinto partido seguido sin perder al derrotar por 2-0 al Huesca, triunfo que les consolida en la parte media alta de la tabla de Segunda RFEF. Las blanquiazules jugaron con Blanca Noguera, Alcaide, Valca, Abigail, Nerea López (Ixiar), Naroa (Gaby), Nuria Pomer, Neus Perelló (Laura Rosselló), Cora Coll, Hansen y Vélez.

Sin sorpresas en la Tercera femenina

En la Tercera División femenina, el Mallorca Internacional poco a poco se va acercando a su primer título de Liga en esta recta final de la Liga. Las chicas del entrenador Miquel Àngel Tomás vencieron por 0-4 al Algaida y siguen muy fuertes. Los otros resultados en esta décimo cuarta jornada fueron Independiente, 4-Collerense, 7; Manacor, 4-Sant Lluís, 3; Balears, 8-Ciutadella, 0; y Constància, 2-Son Sardina, 2.

El CE Artà convoca elecciones

La junta directiva del CE Artà ha anunciado que convoca elecciones a la presidencia del club. «Es el momento de convocar elecciones. Han pasado ocho años desde el inicio de nuestro proyecto, con legislatura y prórrogas reglamentarias y, deben convocarse elecciones a la junta directiva, aunque la intención de esta junta actual es la de continuar», dice la nota. El plazo de presentación de candidaturas empezó este pasado sábado durará hasta el día 22 de marzo.

El Sant Jordi llora la marcha de Martí Quetglas

El CD Sant Jordi y el fútbol mallorquín están de luto tras el fallecimiento de Martí Quetglas Riera (Palma, 1954), a los 71 años de edad. Una persona muy apreciada por todos e implicada con el club rojinegro. «Es un hombre que deja una huella imborrable», dijo el CD Sant Jordi en sus redes sociales sobre la figura de Martí Quetglas.

Balears finaliza su periplo por Cádiz

Balears sub-16 y 14 masculina de fútbol sala acabaron su participación en el Nacional, que se ha jugado en Cádiz este fin de semana. La sub-16 ha quedado octava y la 14 novena en la clasificación final.