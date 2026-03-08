El Villarreal le hace un favor al Mallorca en la lucha por la permanencia

Cuando el RCD Mallorca de Martín Demichelis terminó ayer el partido ante Osasuna con un empate amargo con regusto a derrota, el siguiente pensamiento era pensar en el partido que enfrentaría este domingo a Villarreal y Elche. Los bermellones, que copan una de las tres plazas que garantizan jugar el año que viene en Segunda División, no dependen de sí mismos y, más allá de ganar, además necesitan por el momento favores en otros campos.

Y eso ha ocurrido en La Cerámica. El conjunto ilicitano, que precede a los de Demichelis en la tabla, ha perdido por dos goles a uno y ha visto cómo su renta respecto al Mallorca es de tan solo un punto.

Una situación que no hace sino añadir aún emoción al choque que enfrentará a Mallorca y Elche en el Martínez Valero dentro de dos semanas. Una final en toda regla por la permanencia.

A pesar de que el empate ante Osasuna supo a muy poco para los bermellones, lo cierto es que están un punto más cerca de la permanencia que antes de empezar la jornada.

Los de Demichelis mostraron una imagen renovada en Pamplona, pero la falta de recambios de garantías en el banquillo tras tener que pedir el cambio dos jugadores tiró por tierra todo lo conseguido en apenas cinco minutos.