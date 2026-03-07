La polémica expulsión de Jan Virgili condena al Mallorca ante Osasuna

Alejandro Hernández fue el indiscutible protagonista del Osasuna-Mallorca. Rojillos y bermellones firmaron las tablas después de que Kike Barja y Ante Budimir aprovecharan la polémica expulsión de Jan Virgili para igualar el doblete anotado por Vedat Muriqi y sumar un punto muy valioso. Un empate, sin embargo, que no sonríe al conjunto ahora dirigido por Martín Demichelis, que no consigue salir del descenso.

El debut de Demichelis pues, fue agridulce. Al Mallorca se le puso todo de cara: 0-2 arriba y el triunfo prácticamente en su mano. En el minuto 73, sin embargo, se produjo una expulsión que supuso un antes y un después en el partido. Jan Virgili, que acababa de hacer una jugada maradoniana de las suyas y estuvo cerca de hacer gol, vio la roja directa en su intento de frenar una contra peligrosa de los navarros.

El de Vilassar de Mar había entrado como revulsivo en el minuto 62 sustituyendo a Manu Morlanes y apenas llevaba diez minutos sobre el césped cuando llegó tarde a la disputa del balón y derribó por detrás a Raúl Moro cuando el jugador rojillo arrancaba con ventaja hacia campo rival.

La acción, vista de nuevo, dejó varias dudas, tal y como ha . Jan trastabilla con un leve contacto,pero sin poner en peligro alguno a Raúl Moro. El exculé no hace por disputar el balón, pero el contacto es insignificante. El VAR no intervino y Alejandro Hernández mantuvo su decisión de mostrarle la cartulina roja. No se lo creía el extremo cuando vio que el colegiado le mostraba la roja directa.

El Mallorca se quedó con diez futbolistas y Osasuna se vino arriba hasta lograr igualar la contienda y sumar un punto. Los navarros eso sí, se quedaron con uno menos en el 83', cuando Raúl Garcia de Haro fue expulsado por un pisotón sobre Samu Costa. Aun así, lograron marcar dos goles en un final de infarto.