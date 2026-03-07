Fútbol | Primera División
Opinió | Empat per falta d’ofici
El Mallorca ha perdut una magnífica oportunitat de tornar a ca seva amb els tres punts per mor de l’expulsió de Jan Virgili, fruit d’una falta comesa per la frustració, i el poc encert d’Antonio Sánchez. El comentarista de televisió va ser ben clar: Sánchez no aprofita una oportunitat claríssima per fer el 2-3, error impropi d’un jugador de Primera Divisió. Així es podria resumir, més o menys, el partit i sobretot els darrers vint minuts que el Mallorca tenia perfectament controlats.
Una falta alarmant d’ofici, tant en defensa, però sobretot tot en atac, en l’acció esmentada d’Antonio Sánchez, que feia pocs minuts que havia entrat al camp. Moltes vegades hem criticat la falta de contundència defensiva per evitar gols, però aquesta vegada també posam el focus en l’acció del mallorquí, que, si hagués encertat, hauria servit per tornar amb la victòria a la butxaca. En tot cas, és ben cert que, de la mà de Martin Demichelis, l’equip ha experimentat un canvi quan ningú no s’ho esperava. Anar per davant durant gairebé noranta minuts semblava un petit miracle i una utopia, però s’ha d’acceptar que en el futbol d’avui els partits es poden allargar fins al minut 100, i això sol passar factura.
Tenint en compte l’escenari —on, per exemple, fa poques setmanes va perdre el Madrid—, sortir d’El Sadar amb un empat no és un resultat dolent, però serveix de poc pels interessos mallorquinistes. Com era d’esperar, Demichelis va introduir canvis que tingueren rendiment, però tampoc no gaire. El que sí que es va veure per primera vegada és que l’equip volia sortir jugant i no fent anar la pilota sempre enrere, com era habitual.
Va ser una llàstima, perquè el Mallorca mostrà una altra cara i només la desafortunada acció del jove Virgili va condicionar el joc i, en definitiva, el resultat. És evident que hi ha qualque brot verd, però hauran de seguir picant pedra.
