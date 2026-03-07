Muriqi, tras el empate ante Osasuna: "Perdemos puntos importantes, en El Sadar es muy complicado ganar"

Vedat Muriqi define el final del partido entre Osasuna y Mallorca como “inesperado”. El kosovar, autor de los dos goles de los bermellones ante los navarros, señala la roja que ha visto Jan Virgili en el minuto 73 como el punto de inflexión del encuentro, en el que los de Demichelis han desaprovechado un 0-2: “La expulsión les mete un poco a ellos en el partido, la afición también les ayuda, es verdad que también les expulsan a uno a ellos”.

“Hemos empezado bien en las dos partes, con la diferencia de dos goles. Pero en cinco minutos nos meten dos goles, como en casa. Perdemos puntos importantes, en El Sadar es muy complicado ganar. Con 0-2 te pueden cambiar el partido y pudimos perder en la última acción. Nos gustaría llevarnos los tres puntos por cómo ha ido, pero uno está bien por el partido que hemos hecho”, ha analizado ‘El Pirata’

A pesar de que sus goles no han podido darle el triunfo al Mallorca, Muriqi sigue en racha, con 18 goles en su haber. Así ha explicado el balcánico su primer tanto, en el que Sergio Herrera ha cometido un error grosero: “Cuando llega el balón largo sentía que iba a llegar, el portero se equivoca y también es un poco de suerte, estoy intentando aprovechar este ritmo”.