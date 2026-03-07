Empieza la era Demichelis: el Mallorca se juega mucho ante Osasuna

Una nueva época comienza en el RCD Mallorca hoy. Para bien o para mal, será la que decida si el equipo compite el curso que viene en Primera o en Segunda División. Martín Demichelis, la solución de Pablo Ortells para paliar el despido de Jagoba Arrasate, dirigirá hoy al mediodía la primera de las doce finales que le restan a los bermellones. El rival es Osasuna y el escenario, El Sadar (14 horas/Movistar). Un estreno complicado, todo sea dicho, pero este equipo no puede permitirse el lujo de regalar más puntos como ya hizo ante el Celta en Vigo o frente a la Real Sociedad en Son Moix.

No ha pasado ni una semana desde que el técnico nacido en Córdoba (Argentina) pisase la isla, pero hoy es la primera oportunidad para comenzar a ver las trazas de lo que pretende conseguir con el equipo. Su primera misión, según les dijo a los propios jugadores tras caer ante el conjunto de Donosti, era levantarles del suelo. Un trabajo más mental que físico con un equipo que se ha arrastrado en el último tramo de competición y que se ha llevado por delante a su entrenador.

Superada esa fase, y esperando una reacción inmediata de los bermellones, Demichelis se marcó como segundo objetivo cerrar el chollo que es la portería del Mallorca para los rivales. Segundo equipo que más encaja y solo tres porterías a cero en toda la temporada. Aquí el argentino tiene dos problemas: el nivel de la defensa en general es sangrante y no hay recambios de garantías –o eso ha parecido hasta el momento– en el banquillo. Tiene mucho trabajo en esta parcela.

Y tercero, que el Mallorca vuelva a ser un equipo competitivo. Y más fuera de casa, donde ha sido poco más que un muñeco en manos del rival de turno. Osasuna y El Sadar no parecen el lugar más idóneo para comenzar la remontada, pero algún día tiene que empezar. Y más teniendo en cuenta que el vagón de cola de la clasificación se está aligerando y los bermellones corren serio riesgo de quedarse descolgados. Todavía están a tiempo, pero la reacción debe llegar ya o puede que sea demasiado tarde.

Como ya dijo ayer en rueda de prensa, «en cinco días no vamos a inventar mucho». Parece complicada una revolución en el once, pero si hay un jugador que por sus características puede tener una gran oportunidad este mediodía es Pablo Torre. El cántabro ha decepcionado hasta el momento, pero Demichelis confía en su calidad y en su capacidad de ser el timón que Sergi Darder no ha conseguido ser hasta la fecha.

Por su parte, Osasuna encara el duelo con el objetivo de agarrarse a su fortaleza en casa y reencontrarse con la victoria tras caer ante el Valencia y encajar su primera derrota en siete jornadas, contratiempo que dejó un sabor amargo, apenas días después de disfrutar de una noche memorable al ganar al Real Madrid.

Desde la derrota del 22 de noviembre frente a la Real Sociedad, Osasuna encadena cuatro victorias y dos empates en casa, una dinámica que refleja la comunión entre el equipo y su afición y que ha convertido a El Sadar en uno de los escenarios más incómodos del campeonato.