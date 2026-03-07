Demichelis: "Las sensaciones hay que dividirlas en dos partes"

Martín Demichelis tiene muy claro que hay que dividir las sensaciones del empate ante Osasuna en El Sadar “en dos partes”: “En la del resultado, esa sensación de amargura. Respecto al análisis, muy contento en muchas cosas. Se vio un equipo valiente y, si algo se necesita para salir de esta situación, es valentía. Nos sentimos muy cómodos en el primer tiempo. Después, las cuestiones físicas fueron obligando a ciertos cambios, la expulsión (de Jan Virgili)… terminó siendo una montaña rusa”.

El Mallorca ha desaprovechado un 0-2 de ventaja en el minuto 89. No obstante, el técnico argentino ha salido a la rueda de prensa con una sonrisa, “muy feliz” por lo que ha visto de su equipo en su debut como entrenador bermellón: “Me gustó mucho el primer tiempo, hubo momentos del segundo que también. Vamos a seguir por ahí. Hoy hicimos gran parte de los 99 minutos muy bien, entonces hay que seguir entrenando bien para regalarle una alegría a nuestra gente el próximo domingo”.

“Salvo en el segundo tiempo, en el primero salimos muy bien contra uno de los equipos que más alto y mejor presiona. Eso lo entrenamos y se vio. Me pone feliz por la valentía de los jugadores”, ha agregado.

Para el de Córdoba, la roja que ha visto Jan Virgili “condiciona mucho”. Además, el extremo apenas roza a Raúl Moro, motivo por el que Demichelis considera que la expulsión deja “cierta duda”. Virgili, que además no podrá estar contra el Espanyol, se ha marchado muy contrariado del terreno de juego, pero el argentino le anima a seguir apretando: “Las penas del fútbol se matan con fútbol. Jan, que es un jovencito con un gran futuro, lo primero que tiene que hacer es mañana entrenarse bien”.

El de Vilassar de Mar ha sido uno de los sacrificados en los cambios que ha hecho el técnico en el once, en el que optó por colocar cuatro centrocampistas, con la novedad de Pablo Torre. La apuesta, sobre todo en el primer tiempo, le había salido muy bien: “No salimos de inicio con uno de los más talentosos (Virgili). Decidí tener más presencia en el área con dos delanteros y cuatro volantes para sentirnos cómodos, y sucedió así. El partido se fue desvirtuando en el segundo tiempo desfavorablemente para nosotros. También hay un rival que te llega y que tiene la energía de su propia gente. Creo que hasta la expulsión estábamos bien. Jan venía de errar un gol y el fútbol tiene esas cosas, aciertos o desaciertos que te hacen ganar o perder. Era el 0-3 y se terminaba el partido”.

“Buscábamos uno más que el rival ahí para sentirnos cómodos y dos delanteros con amenazas constantes de ataque. Hubo mucho fútbol y mucho pase ahí. También fueron partícipes los laterales, donde hubo mucho pase hacia adelante. Había detectado que muchos de los chicos, seguramente por las emociones, estaban jugando mucho hacia atrás y hoy se jugó mucho hacia delante”, ha concluido.