Martín Demichelis: "No estoy aquí para agradar a nadie, estoy para lograr la permanencia"

Martín Demichelis espera un cambio de actitud en Pamplona. El nuevo entrenador del Real Mallorca, que ha completado su primera semana de entrenamientos, confía en ver a los suyos con los conceptos que han trabajado esta semana bien interiorizados. El técnico argentino ha reconocido que en una semana pocas modificaciones se pueden ver en el once, pero que sí espera ver una reacción con balón y sin balón. "Jamás diría aquí la alineación antes de dársela a los jugadores. Tampoco vamos a inventar mucho en cinco días. Hay alineaciones que se han empleado mucho como 4-2-3-1 o 4-3-3, independientemente de quién vaya a jugar".

"Dentro de mi experiencia analizo en el día a día lo que nos puede hacer mejor para el siguiente partido. No estoy aquí para agradar a nadie, estoy para conseguir la permanencia. Mi única obligación es conseguir la permanencia y los puntos", ha añadido.

El de Córdoba ha asegurado que se ha encontrado una plantilla muy receptiva y dispuesta a asumir los cambios que quiere implantar. "Es un grupo muy consciente de la situación. Están abiertos a ideas nuevas, muy predispuestos para viajar a Pamplona en busca de puntos, que los necesitamos", ha destacado.

Cuestionado acerca de si algún jugador le ha sorprendido, Demichelis ha destacado el grupo por encima de nombres. "Me sorprendió el grupo, no me gusta individualizar. Estoy muy feliz de estar aquí. Estaba convencido de que había con qué trabajar y ahora estoy seguro. Hay ganas de sacar todo adelante, ojalá poder contar con todos porque eso va a mejorar la competencia interna".

"Con algunos he hablado más que con otros. Mi obligación es intentar hacer mejor a todos y sacarles el mejor rendimiento. Con Pablo Maffeo me conozco desde el City, con Sergi desde el Málaga… Con el capitán tienes que hablar, con el Pichu tienes que hablar porque son instituciones. Mi cariño está con todos, son buenos chicos", ha añadido.

Sobre el rival, ha preferido no hablar del análisis que han hecho de Osasuna y sí centrarse en lo que debe hacer el Mallorca. "Hemos analizado mucho a Osasuna, pero poco importa lo que diga yo delante de los micrófonos. Es un equipo muy fuerte como local. Me importa mucho más lo que seremos nosotros. Hemos hecho mucho hincapié en lo que tenemos que hacer con y sin pelota".

Una de las grandes cuestiones que tiene por delante es corregir la falta de solidez defensiva del equipo. "Nuestros defensores tienen que entender que son defensores y que tienen que defender. Todo lo que puedan aportar en ataque será bienvenido. Pero no se defiende solo cerca del área, sino en cualquier parte del campo. Cuando no tenemos el balón somos todos defensores. Quiero ver corazón y espíritu. Espero ver a un equipo que desde lo emocional salga a combatir", ha analizado.