Fútbol | Primera División
Horario y dónde ver el Osasuna-Mallorca: el equipo bermellón busca reaccionar en El Sadar
El encuentro de El Sadar será el estreno del técnico Martín Demichelis con el equipo mallorquín
El Real Mallorca visita este fin de semana a Osasuna en un partido correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports. El conjunto bermellón afronta una salida exigente al estadio de El Sadar con la necesidad de sumar puntos para mejorar su situación en la clasificación de la Primera División española, en la que ahora mismo ocupa plaza de descenso. Los palmesanos presentan como gran novedad el debut de su entrenador, Martín Demichelis.
El Mallorca afronta esta jornada con la intención de dar un paso adelante lejos de Son Moix. El conjunto bermellón busca un resultado positivo ante un rival siempre competitivo en su estadio, en un duelo que puede resultar clave para recuperar confianza con vistas al tramo final del campeonato. La última visita del Mallorca a Osasuna se saldó con una derrota (1-0), en la jornada 2 de la temporada 2024-25 (24/08/24)
El encuentro será el debut del argentino Martín Demichelis. El técnico argentino buscará poner fin a la racha de 4 derrotas consecutivas que han sufrido los bermellones y que desembocó en la destitución de Jagoba Arrasate. Un partido, ante Osasuna, que es la primera de las 12 finales que le quedan al Mallorca esta temporada.
Dónde ver el Osasuna-Mallorca por televisión
El encuentro entre Osasuna y Mallorca se disputará este sábado 7 de marzo a las 14:00 horas en el estadio de El Sadar, en Pamplona. El partido podrá verse en directo en España a través del canal Movistar LaLiga, disponible en la plataforma Movistar Plus+.
