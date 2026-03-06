El calendario de la salvación del Mallorca: las 12 finales de Demichelis

La era de Martín Demichelis arranca mañana en el partido del Mallorca ante Osasuna en El Sadar (14:00 horas/Movistar). Ya lleva cinco días de entrenamiento en Son Bibiloni, pero la de este sábado será la primera ocasión en la que se sentará en el banquillo bermellón. El choque frente al conjunto navarro supone el primero de los doce que restan para finiquitar la temporada.

Doce compromisos que el técnico argentino y los jugadores deben afrontar como finales, ya que la permanencia en Primera está en juego. Son 36 puntos los que están en juego, necesitándose un mínimo de 16 para alcanzar los 40, una puntuación que acerca mucho la permanencia matemática. Margen suficiente para lograr salvarse, si se mira con una postura optimista, o muy poco tiempo, si se observa desde una óptica pesimista. Lo cierto es que son poco más de dos meses y medio de competición en los que el Mallorca afrontará un calendario quizá más benévolo que el de otros equipos inmersos en la pelea por evitar bajar a Segunda, pero complicado igualmente.

La primera parada es Pamplona. Osasuna ha remontado el vuelo en esta segunda vuelta, siendo el tercer mejor equipo con 14 puntos. Una buena racha de resultados que le ha dejado la permanencia en bandeja y quién sabe si la posibilidad de aspirar a algo más.

Partidos en Son Moix J. 28 / 15 de marzoMallorca-Espanyol J. 30 / 5 de abrilMallorca-Real Madrid J. 31 / 12 de abrilMallorca-Rayo J. 33 / 22 de abrilMallorca-Valencia J. 35 / 10 de mayoMallorca-Villarreal J. 38 / 24 de mayoMallorca-Oviedo

El siguiente partido será ante el Espanyol en Son Moix (14:00 horas/domingo 15). Los de Manolo González están en crisis y, más allá de eso, el Mallorca debe volver a hacer un fortín de Son Moix si quiere tener opciones de permanencia. Un partido importante, en el que no puede valer otro resultado que no sea la victoria.

Pero donde verdaderamente se puede decidir gran parte de las opciones de permanencia será en el Martínez Valero el sábado 21 de marzo (14:00 horas). Un duelo directo entre dos de los máximos candidatos al descenso al acabar el curso. Ganar significaría un paso muy grande. Perder, casi una sentencia.

Partidos a domicilio J. 27 / 7 de marzoOsasuna-Mallorca J. 39 / 21 de marzoElche-Mallorca J. 32 / 26 de abrilAlavés-Mallorca J. 34 / 3 de mayoGirona-Mallorca J. 36 / 13 de mayoGetafe-Mallorca J. 37 / 17 de mayoLevante-Mallorca

La visita del Real Madrid después del parón por compromisos internacionales supondrá el primero de los tres encuentros consecutivos que los bermellones jugarán en Son Moix. Rayo Vallecano y Valencia desfilarán seguidos por Palma, ya que el cambio de fecha de la final de la Copa del Rey ha afectado a la jornada 33, que se disputará entre semana y antes de la 32, que medirá al Mallorca contra el Alavés en Mendizorroza.

Un mes de mayo de vértigo

Mayo arrancará con la visita a Girona, recibiendo al Villarreal y luego dos salidas seguidas a Getafe y Levante. Lo ideal para el Mallorca es que ambos equipos estén ya sin objetivos en juego y sea más ‘sencillo’ sacar los tres puntos. La Liga se cerrará en casa ante el Oviedo, y quién sabe si con algo en juego o ya no. Son doce finales y no se puede desaprovechar ninguna.