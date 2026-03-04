Fútbol
El Mallorca entregará material a Jordi Morey a través de la Asociación de Veteranos
El club canaliza la ayuda a través del Área Social y de la entidad de exjugadores, que se ha movilizado por el exdelantero
El Real Mallorca, a través de su Área Social, ha hecho entrega de material a Jordi Morey con el objetivo de ayudar al exjugador bermellón en el momento personal que atraviesa, según ha informado la propia entidad a través de su web oficial. "El director del Área Social del club, Román Albarrán, entregó este material a Paco Soler, presidente de la Asociación de Veteranos del RCD Mallorca, entidad que está acompañando y prestando apoyo a Morey durante las últimas semanas", añade en su nota.
La Asociación de Veteranos mantiene un contacto permanente con el exfutbolista y su entorno para tratar de ayudarle en esta situación, mostrando una vez más el compromiso del mallorquinismo con quienes han formado parte de la historia del club.
Desde el RCD Mallorca se quiere reconocer también la implicación de la Asociación de Veteranos y de todas las personas que están colaborando para ofrecer apoyo a Jordi Morey en estos momentos.
Morey, exdelantero del Mallorca en los años 80 —también jugó en el Poblense, Levante y Córdoba—, trabajó posteriormente en marketing y en el Área Social del club. El exjugador bermellón, de 67 años, fue ingresado la semana pasada en Son Espases con diversos problemas de salud tras haber vivido en la calle en los últimos meses. La Asociación de Veteranos del Mallorca ha logrado que pueda trasladarse al centro Can Gazà cuando reciba el alta hospitalaria.
