Fútbol
Opinión | De reto en reto, y tiro porque me toca
Recuerdo unas palabras de Jagoba Arrasate en las que dijo que el Mallorca no debía caer en la autodestrucción. Y no sé dónde dejó, o si se la ha llevado, la bola de cristal.
Una bola de cristal en la que también veía, semana tras semana, que el equipo iba recuperar la solidez defensiva, las constantes vitales y el poder competitivo.
Al final, las predicciones del vasco fueron papel mojado y con la bola de cristal o sin ella, ya no está al mando de las operaciones en el banquillo de Son Moix.
Después llegó el turno de Siviero, un tipo que llegó a la isla en el ya lejano siglo pasado, pues era 1998, que llegó para dar esa solidez defensiva tras la marcha de Iván Campo. Lo logró. Y tanto tiempo después, fue el técnico interino, tras Arrasate, y conociendo ya al sucesor, que se hizo cargo del equipo para dar consistencia al equipo, ilusión, ganas, responsabilidad y no sé cuantas cosas más que, al final no fueron suficientes para superar a la Real Sociedad.
Los retos no siempre se cumplen, aunque quizá a la tercera vaya la vencida.
Arrasate fracasó en el suyo; Siviero no tuvo tiempo de ejecutar reto alguno, y Demichelis llega con un discurso parecido en lo que respecta a la ya famosa solidez defensiva.
Ya no diré que pase el siguiente porque no creo que lo haya y porque sería sintomático de desastre total.
Vayamos a por el tercer reto, que igual sale bien, ¿por qué no?
