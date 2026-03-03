El Mallorca apenas ve modificado su límite salarial tras la última revisión de LaLiga

LaLiga ha actualizado este martes los límites de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD), los topes que determinan cuánto puede gastar cada club en salarios y fichajes. El del Mallorca apenas cambia y continúa como el undécimo equipo del campeonato con mayor límite de gasto: 60,966 millones de euros, lo que supone un ligero aumento respecto a los 60,917 millones de septiembre, reflejando así el poco movimiento que hubo en el mercado de invierno.

En la rueda de prensa de valoración de esta última ventana, que se cerró con las incorporaciones de Kalumba (por el que se pagó una pequeña cifra al Angers) y Luvumbo (cedido del Cagliari), además de la salida de Dani Rodríguez, Pablo Ortells aseguró que la entidad había gastado “todo” lo que tenían. “Todo ese límite salarial de plantilla lo estamos consumiendo todos los años. La estrategia es hacer una inversión grande en verano y para el invierno dejar el remanente”, explicó Alfonso Díaz.

El CEO de Negocio reiteró en varias ocasiones que el club cumple “siempre los límites que marca LaLiga”, aunque deslizó que el modelo podría abrirse: “Es conservador, pero ha ayudado a tener clubes más sostenibles. Nos hace menos competitivos, pero también es más seguro a largo plazo. Creo que poco a poco deberíamos empezar a abrirlo para ser más flexibles y tener mayor capacidad de gasto”.

En sus cinco últimas temporadas en Primera División, el Mallorca ha ido escalando posiciones en materia económica: en el curso 2021/22 ocupaba el último puesto de la tabla; después subió al decimosexto, llegó al duodécimo y en las dos últimas campañas se mantiene como undécimo.

Respecto a esta última revisión, el gran protagonista es el Barcelona, que ha incrementado su límite de manera notable: pasa de los 351 millones fijados en septiembre a los 432 millones de euros actuales. En la cima continúa el Real Madrid, con un límite de 761 millones.

Existen también situaciones difíciles de justificar, como la del Getafe. Tras reforzarse en el mercado invernal, el club azulón ha visto reducido su límite salarial para la plantilla en torno a 15 millones de euros. Todo ello en medio del denominado “caso Uche”, aún sin resolver: una cesión con obligación de compra que no se ha ejecutado en el Crystal Palace debido a la escasa participación del futbolista, en una operación sobre la que LaLiga todavía no ha ofrecido explicaciones públicas.

El LCPD es el importe máximo que cada club puede consumir durante la temporada 2025/26. Incluye el gasto en jugadores, primer y segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, así como en filiales, cantera y otras secciones.

Los conceptos incluidos en el LCPD inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, Seguridad Social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones a agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato).

Cada club propone a LaLiga su límite de Coste de Plantilla, en cumplimiento de las normas de elaboración presupuestaria, pero corresponde al Órgano de Validación de LaLiga aprobarlo o rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera de la entidad.