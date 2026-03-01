Ortells defiende la apuesta por Demichelis: "El Mallorca tiene al entrenador que quiere tener"

Pablo Ortells, director de Fútbol del RCD Mallorca, defendió públicamente la destitución de Jagoba Arrasate y la apuesta por Martín Demichelis, asegurando que el relevo en el banquillo “era necesario” y que el club actuó con plena convicción. En la sala de prensa de Son Moix, el ejecutivo bermellón negó cualquier "improvisación" y subrayó que el nuevo técnico es la elección meditada para intentar revertir la situación y alcanzar el objetivo de la permanencia.

“Es verdad que desde vuestro lado puede parecer improvisación. Las decisiones se toman cuando consideramos que es el momento adecuado. En este caso, tuvimos claro que era la persona indicada para este proyecto. Podríamos haber traído a alguien más rápido, pero preferimos apostar por quien realmente queríamos. El Mallorca tiene al entrenador que quiere tener. Creemos que le va a dar un cambio al equipo y seguimos confiando en los jugadores que tenemos”, aseguró el directivo de Castellón.

Cuestionado acerca de si cambiar de entrenador a estas alturas puede considerarse un fracaso, Ortells evitó esa lectura. “Cuando haces un cambio de entrenador es porque las cosas no están funcionando. En este punto hemos decidido hacerlo. Es una decisión que asumo; somos humildes y trabajadores. La tomamos con todas las garantías y con la certeza de que el club necesitaba un cambio. Estamos contentos de que esté Martín y de competir por estos 36 puntos”, destacó.

Sobre el perfil del nuevo técnico, el director deportivo insistió en su idoneidad: “Cuenta con una excelente trayectoria como futbolista y, como entrenador, ha dirigido a equipos importantes. Creo que tiene una forma muy clara de ver el fútbol, ha tenido grandes maestros y ha aprendido mucho de ellos. Pensamos que es el entrenador ideal para conseguir los objetivos”, añadió.