La afición del Mallorca carga contra Pablo Ortells y Alfonso Díaz

Alfonso Díaz y Pablo Ortells tienen que lidiar con una situación nueva para ellos. Hacía muchos años, desde el descenso a Segunda B en la 16/17, que la afición no cargaba contra la directiva del Mallorca. Y no en una ocasión, sino en varias se pidió la dimisión de los responsables del área de Negocio y de Fútbol.

Los primeros cánticos aparecieron en la grada de animación, en el fondo Lluís Sitjar, tras el gol de Carlos Soler. En ese preciso instante, y durante varios segundos, resonó en Son Moix: «Directiva, dimisión».

Sin escudo

Los seguidores bermellones están cansados de que el equipo sume tres jornadas seguidas en descenso y de que en el mercado de fichajes de invierno solo trajeran a Zito Luvumbo para aportar rendimiento inmediato. Además, tras la destitución de Jagoba Arrasate el lunes, se han quedado sin escudo y son la diana más clara para la afición.

Tras llegar al descanso por debajo en el marcador, el Fondo Lluís Sitjar volvió a cargar contra la directiva y, por momentos, más partes de Son Moix se sumaron.

Los cánticos se repitieron en más tramos del segundo tiempo, como en el minuto 58 del encuentro. Alfonso y Ortells continuaron llevándose el protagonismo del público, pero lo comenzaron a compartir con los jugadores, a los que se les pidió más.

Primera pañolada en años

A medida que el encuentro iba llegando a su fin, los seguidores bermellones empezaron a enfilar la salida de Son Moix. Pero la parte de los 17 mil aficionados que aguantaron al pitido final, volvieron a señalar a la directiva con más fuerza que antes porque más sectores del estadio se unieron a ellos. Y eso que fue complicado por el volumen de la megafonía. Precisamente en ese instante se vio el mayor enfado del respetable que sacó los pañuelos apuntando al palco.

No fueron los únicos que se llevaron una pitada. Los jugadores también recibieron silbidos cuando fueron a aplaudir al público en el centro del campo.

El enfado de la afición es evidente y los grandes señalados son Pablo Ortells y Alfonso Díaz. Tiene mal arreglo.