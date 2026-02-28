RCD Mallorca-Real Sociedad: Sin excusas ante el nuevo jefe

Ha sido una semana extraña, rodeada de incógnitas y de situaciones rocambolescas en el RCD Mallorca. Un despido inesperado, una rueda de prensa emotiva y un casting infinito que ha terminado con Martín Demichelis como nuevo entrenador y con Gustavo Siviero como técnico provisional hoy ante la Real Sociedad (18:30 horas/DAZN). Una cosa está clara: fuera ya Arrasate, todos los ojos del mallorquinismo estarán en los jugadores, mayoritariamente, y en el palco, ya sin el escudo del entrenador vasco.

La plantilla vivirá su primer examen delante de Demichelis, que seguirá el choque con atención desde la grada junto a su cuerpo técnico. Es el primer día para que intocables y olvidados busquen impresionar al nuevo jefe. Pero también es un partido en el que no tienen excusas. Por su mal hacer no solo esta temporada, sino en todo 2025, han tenido que ver cómo se ha producido un cambio en el banquillo.

Los Raíllo, Darder, Maffeo, Mojica y compañía deberían tener el orgullo herido y aprovecharlo para mostrar una versión que no se parezca nada en absoluto a la triste imagen ofrecida en Balaídos. El Mallorca dio una imagen bochornosa, lejos de cualquier atisbo de competitividad necesaria para permanecer en Primera División, y la causa final que se llevó por delante a Arrasate.

Con el tándem Siviero-Xisco Campos, que a buen seguro les ha tocado la fibra para intentar que se rebelen contra su situación, afrontan un choque en el que la victoria, pese al buen momento del rival, es innegociable.

Son ya tres derrotas seguidas en Liga y deben abandonar cuanto antes las posiciones de descenso. El grupo delantero sigue cerca, a menos de un partido de distancia, por lo que deben aprovecharlo antes de que sea tarde.

Como ya avisó Siviero en rueda de prensa, lo lógico es que no aplique grandes cambios ni revoluciones, sino más bien pequeños ajustes para ser un equipo más sólido atrás y con más presencia en área rival.

Enfrente, una Real Sociedad al alza de la mano de Matarazzo, que inevitablemente tendrá parte de la mente en el duelo de vuelta de semifinales ante el Athletic Club, donde lo tienen todo de cara para colarse en la final tras vencer 0-1 en la ida.

El compromiso copero intersemanal puede modificar el once inicial de Matarazzo, que no podrá contar con Kubo, Odriozola, Aihen y Rupérez por lesión, además del sancionado Brais Méndez. La buena noticia para la Real es el regreso de Luka Sucic y Barrenetxea.