Fútbol | RCD Mallorca
Morlanes, sobre la situación del Mallorca: "Demichelis nos hará ver que no somos tan malos como la tabla refleja"
El jugador bermellón confiesa que el nuevo técnico ha hablado con ellos tras la derrota contra la Real Sociedad en Son Moix
El futbolista del Mallorca Manu Morlanes dijo este sábado que el nuevo técnico del equipo, Martín Demichelis, habló con la plantilla tras la derrota contra la Real Sociedad (0-1) y les hará ver que no son "tan malos como la tabla refleja".
"Nos ha dado unas palabras, poco hay que decir, su trayectoria y personalidad lo avalan, esas ganas de cambiar cosas y transmitir energía. Ha entrado al final, es la persona que viene de fuera y también está menos contaminada, nos ayudará a sacar esto y nos hará ver que no somos tan malos como la situación lo refleja", destacó.
Momento más difícil
"Es el momento más difícil desde que estoy aquí, tenemos doce partidos para sacarlo, depende de nosotros. Ahora mismo es un momento complicado, el equipo tiene que estar más unido que nunca, tenemos un 'staff' que nos dará esas pequeñas cosas que nos faltan y sacaremos esto adelante", comentó ante los medios al finalizar el partido.
"Si uno ve nuestra dinámica y entiende un poco de fútbol sabe que la psicología juega un papel fundamental, tenemos que tratar de ser emocionalmente fuertes, sobretodo a nivel futbolístico y coger las nuevas cosas que el míster quiera introducir", apuntó.
Morlanes confía en que Demichelis de ese impulso al vestuario: "Cuando estás en esta situación es normal que el equipo de la sensación de que las cosas no le salen, a veces uno está dentro y cuando se juntan esa serie de circunstancias te bloqueas, las cosas no salen y el míster nos dará ese aire fresco".
Quejas de la afición
El centrocampista aceptó las quejas de la afición: "Aún no está todo dicho, tenemos la oportunidad de revertir todo esto. Es totalmente entendible que la afición manifieste su descontento, ha animado todo el partido y es normal tener que escuchar eso, he sido aficionado y lo he manifestado".
