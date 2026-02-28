Martín Demichelis llega a Mallorca: "Estoy con muchas ganas de empezar a trabajar"

"Estoy muy feliz de estar aquí, muy agradecido y muy ilusionado". Estas han sido las primeras palabras de Martín Demichelis, el nuevo entrenador del Real Mallorca, a su llegada a Palma. El argentino, cuyo fichaje se oficializó en la noche del jueves, ha aterrizado este mediodía en la isla junto a su cuerpo técnico, entre los que están Germán Lux, que fue meta del Mallorca hace más de una década, y Mariano Cambursano. "Estoy con muchas ganas de empezar a trabajar y feliz de volver a un país que me trató muy bien, pasé muy buenos momentos en mi etapa de jugador y, además, aquí nacieron mis hijos", ha agregado.

Todos ellos han sido recibidos por Pablo Ortells, director de Fútbol y su mano derecha, Sergio Marty, y se han marchado dirección Son Moix para presenciar el partido de esta tarde a las 18:30 entre Mallorca y Real Sociedad, en que el entrenador del filial, Gustavo Siviero, será quien dirija al equipo. "Ha sido muy amable", ha querido compartir con los periodistas un mallorquinista que ha viajado en el mismo vuelo que el preparador sudamericano.

Demichelis saluda a Ortells a su llegada a Son Sant Joan. / Guillem Bosch

Después del encuentro ante los txuriurdines, será Demichelis el que se ponga al mando. El exjugador de Málaga y Bayern, entre otros, llega con un contrato hasta fin de temporada con opción a una más, un factor clave a la hora de que la dirección deportiva se haya decantado por él por delante de otros candidatos.

Tras su paso por River Plate (Argentina) y Rayados de Monterrey (México), equipos que en su país luchan por títulos, el objetivo del técnico argentino es claro: mantener a los bermellones en Primera División. La tarea no será sencilla, con el cuadro balear en puestos de descenso, tres derrotas consecutivas y como el segundo más goleado del campeonato.