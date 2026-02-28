Fútbol | RCD Mallorca
El Botafogo presenta una oferta al Mallorca por Mojica
El equipo brasileño quiere reforzarse con el lateral colombiano antes de que acabe el mercado de fichajes en su país
El Botafogo se lanza a por Mojica con una oferta al Mallorca, según informa el periodista especializado en el mercado de fichajes César Luis Merlo. El equipo brasileño quiere hacerse con los servicios del lateral colombiano antes del 3 de marzo, fecha en la que se cierra la ventana de incorporaciones en el país sudamericano, y ha abierto negociaciones con el club bermellón. Buscan hacerse con su pase, aunque es una operación muy complicada con el conjunto balear en descenso.
La intención de Mojica es continuar en el Mallorca, ya que está enfocado en revertir la dinámica del equipo para conseguir la permanencia. Ha sido el lateral izquierdo titular con Jagoba Arrasate y ahora le toca ganarse un puesto en el once con Siviero este sábado y con Martín Demichelis cuando asuma las riendas de la plantilla después del choque contra la Real Sociedad.
El lateral colombiano tiene contrato hasta la temporada 2027 con el club bermellón y, desde que llegó en el verano de 2024, es una pieza imprescindible en el equipo. Esta temporada ha jugado los 25 partidos de Liga: 20 como titular y 5 comenzando desde el banquillo.
Lato, Salhi y Olaizola, los recambios
Mojica está siendo el lateral titular y solo Toni Lato ha sido capaz de arrebatarle el puesto del once en alguna ocasión. Sin embargo, ha sido de forma puntual y siempre ha acabado ganándose la confianza del míster. Salhi y Olaizola son los otros recambios que tiene el club en la posición, ya que han entrado en algunas convocatorias este curso, aunque son perfiles más de futuro que de presente.
El fútbol brasileño tentó a otro jugador del Mallorca
No es la primera vez esta temporada que el Mallorca ha rechazado el dinero brasileño. Antes de finalizar el mercado de fichajes de invierno en Europa, el conjunto bermellón dijo no a la propuesta del Atlético Mineiro para fichar a Omar Mascarell. El tinerfeño es un titular habitual, pero vio con buenos ojos la oferta ya que le triplicaban el sueldo. Su contrato finaliza el 30 de junio y desde el 1 de enero es libre de negociar con otros clubes.
