Gustavo Siviero, tras caer contra la Real Sociedad: "El vestuario está tocado"

Gustavo Siviero tardará tiempo en olvidar la derrota contra la Real Sociedad. El entrenador del filial, que ha dirigido al primer equipo antes de que Martín Demichelis se ponga al frente, varió poco respecto a Jagoba Arrasate y se vio una imagen peor que contra el Celta de Vigo la semana pasada. Los futbolistas, como la directiva, recibieron silbidos al acabar el choque: "El vestuario está tocado. Los futbolistas son los primeros que quieren dar más alegrías a la afición. Son los primeros ocupados y preocupados en revertir la situación”.

El técnico argentino defiende la versión planteada, pero solo chutaron una vez a puerta y prácticamente no incomodaron la meta de Remiro. Por contra, se volvió a ver la fragilidad atrás. "La imagen no fue tan mala. Nos faltó más para preocupar al rival. Queríamos crecer a partir del orden. El choque estaba más o menos controlado, pero no queríamos que aprovecharan algún salto nuestro, aun así marcaron de esta forma. A partir de allí, todo se hizo más difícil. Y, al pasar los minutos, falta claridad y se pone cuesta arriba. No hemos sufrido tanto como podíamos hacerlo ante un rival de estas características", subraya.

Análisis con Demichelis

Destaca que uno de los aspectos que seguramente tendrá en la hoja de ruta será el "mental". "Prestará atención a ello". También confirma que este domingo analizará el encuentro con Demichelis en Son Bibiloni.

Gustavo Siviero tampoco quiso opinar si la imagen fue la misma que contra el Celta: "El resultado es negativo y estamos frustrados. Hay que dar pasos hacia adelante".

Pablo Torre, sin minutos

Sobre los pitos de la afición, los entiende y anima a remar todos juntos en la misma dirección: "Hay que darle a a la afición más, en vez de pedirle. Decirles que los necesitamos. Y que se han vivido ambientes muy buenos con su participación en este estadio y hay que volver a ello".

Explicó también cómo la mayor inversión del club este verano, Pablo Torre, no jugó ningún minuto. "No encontraba la manera de encajarlo en el partido. Pensábamos que no teníamos que atacar tanto por dentro. Todos no entran".