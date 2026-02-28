Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | RCD Mallorca

La afición del Mallorca señala al palco tras la derrota contra la Real Sociedad: “Directiva Dimisión”

La grada de animación se queja de Pablo Ortells y Alfonso Díaz en reiteradas ocasiones tras ofrecer la peor imagen de la temporada en Son Moix

Los jugadores también recibieron silbidos

Son Moix, antes de empezar el partido.

Son Moix, antes de empezar el partido. / RCDM

César Mateu

Palma

La afición del Mallorca señala al palco de Son Moix tras perder contra la Real Sociedad:Directiva dimisión”. Los seguidores bermellones apuntan a Alfonso Díaz y Pablo Ortells como los máximos responsables de la situación deportiva que, por tercera jornada seguida, el equipo ocupa puestos de descenso.

La zona de animación, situada en la Grada Lluís Sitjar, coreó los primeros cánticos contra la zona noble al recibir el primer gol de la Real Sociedad. Durante unos segundos, resonaron en todo el estadio.

Tras llegar al descanso perdiendo, volvieron a sonar los pitos contra la directiva y, por momentos, más partes del estadio se sumaron.

Los cánticos se repitieron en más momentos del segundo tiempo, como en el minuto 58 del encuentro.

Al acabar el partido, la afición y no solo la Grada Lluís Sitjar, apuntó a la directiva otra vez, a pesar del sonido de la megafonía. Esta vez también hubo una pañolada que Kohlberg sí vio. Cuando los jugadores se fueron al centro del campo a aplaudir a la afición, también recibieron pitos.

