Tifo, ‘gegants’ y 90 ‘dimonis’: así será la gran fiesta del 110 aniversario del Mallorca

El RCD Mallorca y el mallorquinismo vivirán una jornada emotiva este sábado 28 de febrero. El club llevará a cabo la celebración de su 110 aniversario, que coincide con la antesala del Dia de les Illes Balears, a través de un amplio repertorio de elementos propios de la cultura balear durante los minutos inmediatamente anteriores al inicio del partido frente a la Real Sociedad.

16 parejas de la Escola de Música i Danses de Mallorca bailarán el tradicional ball de bot sobre el césped del Estadi Mallorca Son Moix. Paralelamente, ocho ‘gegants’ y seis ‘gegantons’, todos ellos pertenecientes a la Agrupació de Colles Geganteres de les Illes Balears (Inca, Pollença, Campos, Llucmajor, Lloret y Manacor), también harán acto de presencia ante la afición. Como es habitual, también participarán 90 ‘dimonis’ de las ‘colles’ Incubus de Palma, Factoria de So de Santa Maria y Dimonis Capocorb de Llucmajor.

Además, sobre el terreno de juego se desplegará una bandera de las Islas Baleares de 40 x 25 metros y un tifo circular de 25 metros de diámetro con el logotipo conmemorativo de los 110 años del RCD Mallorca. También se contará con la colaboración de jugadores y jugadoras del fútbol base del club, que ondearán banderas de la entidad.

Noticias relacionadas

En la Tribuna Este se mostrará un tifo con el lema “Junts som eterns!”. Asimismo, la artista Àngela Urrea será la encargada de interpretar La Balanguera y el himno oficial del RCD Mallorca. Todo ello con el objetivo de conmemorar una fecha tan señalada como los 110 años del RCD Mallorca, que se cumplirán el próximo 5 de marzo.