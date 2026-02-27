El primer mensaje de Demichelis como entrenador del Mallorca: "Gracias por confiar y permitirme seguir creciendo"

Martín Demichelis fue anunciado en la noche de este jueves como nuevo entrenador del Real Mallorca, relevando así a Jagoba Arrasate tras su destitución y con el objetivo de lograr la permanencia. Minutos después de hacerse oficial su llegada, el técnico argentino quiso dirigirse directamente al mallorquinismo a través de un mensaje en redes sociales.

“¡Un orgullo volver al fútbol español! Gracias al Mallorca por confiar y permitirme seguir creciendo junto a ustedes. Saludos a todos los mallorquinistas”, escribió en su cuenta de Instagram. Un primer gesto de cercanía con la afición en el inicio de su etapa al frente del banquillo bermellón.

Demichelis ya sabe lo que es el fútbol español. Como jugador pasó por el Málaga, club en el que puso punto final a su carrera en 2017, y nada más retirarse se quedó en La Rosaleda como segundo entrenador de Míchel, dando así sus primeros pasos en los banquillos antes de iniciar su camino como técnico principal.

El preparador nacido en Justiniano Posse llega a la isla con un contrato hasta final de temporada, con opción a una más, una fórmula clave para que la dirección deportiva, encabezada por Pablo Ortells, se decantara por su perfil frente a otros candidatos como Javi Gracia o Xavi García Pimienta. El objetivo es claro: mantener al Mallorca en Primera División. La tarea no será sencilla, con el equipo en puestos de descenso, tres derrotas consecutivas y como el segundo más goleado del campeonato.

Se espera que Demichelis llegue a Palma en las próximas horas para presenciar el encuentro ante la Real Sociedad y ponerse al mando del equipo en el próximo entrenamiento. Gustavo Siviero, entrenador del Mallorca B, será el encargado de dirigir al conjunto bermellón este sábado a las 18:30 horas frente al conjunto txuri-urdin.