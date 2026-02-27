El Osasuna-Mallorca cambia de horario debido a la Champions League

El Osasuna-Mallorca de la jornada 27, programado en un principio para el viernes 6 de marzo a las 21:00 horas, se jugará finalmente el sábado 7 a las 14:00 horas. Un cambio que provoca que muchos aficionados bermellones que tenían sus billetes de avión cogidos y sus reservas de hotel tengan que cambiar o cancelar sus planes.

La modificación se debe a los horarios de Champions League de Barcelona, que juega el martes 10 contra el Newcastle, y Real Madrid, que se enfrenta al Manchester City el miércoles 11. El conjunto culé se medía al Athletic en San Mamés el domingo 8 a las 16:15 horas, pero su partido se ha adelantado al sábado 7 a las 21:00 horas, horario en el que disputaba su encuentro el equipo blanco ante el Celta en Balaídos, que es el que provoca que se modifique el del choque de los bermellones en El Sadar. Los de Arbeloa jugarán ante el cuadro celeste el viernes 6.

Otro duelo que también sufre cambios es el Getafe-Betis, programado en un inicio para el sábado 7 a las 14:00 horas. Pero al disputarse el Osasuna-Mallorca en ese horario, el choque entre los de Bordalás y Pellegrini pasa al domingo 8 a las 16:15 horas.