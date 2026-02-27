Martín Demichelis llega este sábado a Palma

Martín Demichelis llegará este sábado a Palma. El nuevo entrenador del RCD Mallorca, anunciado este jueves por el club, estará en Son Moix para seguir en directo el decisivo partido de los bermellones ante la Real Sociedad.

El técnico argentino, en Madrid los últimos días y donde se reunió con el club, llegará junto a su cuerpo técnico cerca del mediodía. Le acompañarán Germán Lux, quien fuera portero del Mallorca durante cuatro temporadas; Gabriel Raimondi (con experiencia como primer entrenador del América de Cali y asistente en el Torino, Bolonia y la selección uruguaya en el Mundial de Catar); Jorge Rey (preparador físico) y Mariano Cambursano (analista).

El técnico nacido en Justiniano Posse afronta este nuevo reto en el fútbol español tras una destacada trayectoria en los banquillos. Después de cuatro temporadas al frente de las categorías inferiores del FC Bayern (2019-2022), dio el salto al primer equipo del Club Atlético River Plate, donde firmó una brillante temporada 2023/24 conquistando tres títulos: la Liga argentina, la Supercopa y el Trofeo de Campeones.

Posteriormente, en la temporada 2024/25, dirigió al Club de Fútbol Monterrey, logrando un balance de 20 victorias, 11 empates y 12 derrotas en 43 encuentros oficiales.

«¡Un orgullo volver al fútbol español! Gracias al Mallorca por confiar y permitirme seguir creciendo junto a ustedes. Saludos a todos los mallorquinistas», escribió en su cuenta de Instagram. Un primer gesto de cercanía con la afición en el inicio de su etapa al frente del banquillo bermellón.