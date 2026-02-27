Gustavo Siviero, en la previa del partido ante la Real Sociedad: "Es muy difícil hacer una revolución en tres días, pero algún matiz vamos a aplicar"

Gustavo Siviero afronta la oportunidad que tiene por delante este sábado con “una enorme ilusión”, pero consciente de que en tres días “es muy difícil hacer una revolución”. No obstante, el técnico argentino ha reconocido que “algún matiz” sí que van a tratar de aplicar. El entrenador del Mallorca B dirigirá al primer equipo en Son Moix ante la Real Sociedad en un duelo crucial, con la posibilidad de salir del descenso, haciendo de puente entre Jagoba Arrasate y Martín Demichelis.

El exjugador bermellón ha revelado en su comparecencia que ya ha hablado con el nuevo entrenador del conjunto balear, cuyo fichaje se anunció en la noche del jueves: “Tuvo la deferencia de llamarme ayer y pudimos hablar. Hemos tratado cuestiones formales, de presentarnos, porque no nos conocíamos. Percibí una ilusión tremenda, está con muchísimas ganas y energía”.

El preparador del filial dirigirá tan solo el partido ante los txuri-urdines, aunque valora el reto: “Trataré de aprovechar el momento, y está claro que para cualquier entrenador el hecho de tener la posibilidad, aunque sea un partido en Primera División, es algo para disfrutarlo. Yo tenía muy claro mi rol desde el comienzo, fueron muy claros conmigo y sabía que esto iba a ser así. Soy un hombre de club”.

Respecto a la plantilla, Siviero se ha mostrado muy satisfecho con la predisposición de los futbolistas: “No ha sido difícil; cuando uno hace lo que le gusta, disfruta. Y mucho más fácil lo han puesto los jugadores, han dado una muestra de compromiso importante. Los he encontrado bien, muy colaborativos y por la labor de lo que necesita el momento. Han entendido que soy un colaborador más y que estamos todos a lo mismo”.

Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha afirmado en su rueda de prensa que no sabe qué Mallorca se va a encontrar debido al cambio de técnico, algo que Siviero considera un factor a favor: “Es buena noticia que no sepa por dónde vamos a ir. Intentaremos sorprenderlo utilizando de la mejor manera las armas de las que disponemos, que son variadas y pueden ser muy efectivas”.

Sobre cómo hacer daño a los donostiarras, que encajaron tres goles de córner ante el Oviedo en la última jornada, ha explicado: “Sufren situaciones a balón parado y en el área. Vamos a intentar pisar mucho el área rival y ponerlos en dificultad aprovechando nuestras oportunidades”.

A pesar de que solo ha tenido tres días para preparar el choque, el argentino ha aprovechado “el trabajo que estaba haciendo el staff” y ha intentado “trabajar todos los aspectos” dentro del poco tiempo disponible para “hacer un partido a la altura de las circunstancias”: “Hemos incidido en algunas cuestiones importantes. La intención de todos es competir a la altura del compromiso. Creo que lo vamos a hacer muy bien”.

También ha confesado que habló con Arrasate tras su destitución: “Ha tenido siempre con nosotros un trato exquisito. Hablamos de muchísimas cuestiones, sobre todo para saber cómo estaba y ponernos a su disposición para lo que considere”. Y sobre el dicho de “nuevo entrenador, victoria asegurada”, ha comentado: “Ojalá se dé”.