Martín Demichelis: un fútbol de posesión que deberá ajustarse al Mallorca

Martín Demichelis (Córdoba, 1980) será, salvo sorpresa o giro dramático de última hora, el elegido por Pablo Ortells para ocupar el banquillo del Mallorca e intentar lograr el objetivo de la permanencia con el conjunto bermellón, inmerso en la zona de descenso. El argentino, conocido por su amplia trayectoria como jugador, aceptaría un contrato únicamente hasta final de temporada, un factor clave para que la entidad se haya decantado por él por delante de otros candidatos como Javi Gracia o Xavi García Pimienta.

Su recorrido como entrenador es corto, pero siempre ligado a contextos de alta presión y exigencia. Su última experiencia fue en Rayados de Monterrey, donde fue despedido en mayo de 2025. El mismo equipo que, de forma casual, había dirigido Javier Aguirre antes de recalar en la isla con el mismo objetivo que ahora perseguirá Demichelis.

Un central con una carrera de élite en Europa

Su trayectoria como jugador comenzó en River Plate, uno de los dos grandes del fútbol argentino junto a Boca Juniors. Su rendimiento en el conjunto millonario no pasó desapercibido y en 2003 dio el salto a Europa para fichar por el Bayern de Múnich, donde se consolidó como un central fiable, sólido e inteligente.

En el conjunto bávaro vivió los años más exitosos de su carrera, conquistando cuatro Bundesligas, cuatro DFB-Pokal, dos DFB-Ligapokal y una Supercopa de Alemania. Además, fue titular en la final de la Champions League de 2010, que el Bayern perdió ante el Inter. Tras casi una década en Múnich, llegó a España para formar parte del histórico 'EuroMálaga' que rozó las semifinales de la máxima competición europea.

Después de su etapa en el cuadro andaluz firmó por el Atlético de Madrid, aunque no llegó a debutar y abandonó el club semanas después para recalar en el Manchester City. En Inglaterra ganó una Premier League y dos Copas de la Liga. En 2016 regresó a LaLiga para fichar por el Espanyol, donde jugó media temporada antes de volver al Málaga en invierno y retirarse al final del curso 2016/17.

Con la selección de Argentina, fue internacional durante varios años. Disputó dos Mundiales y fue titular en Brasil 2014, donde la albiceleste alcanzó la final y se quedó a un paso del título tras caer en la prórroga.

Un técnico con un breve recorrido

Nada más colgar las botas, Demichelis inició su camino como técnico en la temporada 2017/18 como segundo entrenador del Málaga. Tras una etapa como ayudante de Míchel y José González, se tomó un año de pausa antes de regresar a Múnich en 2019 para formarse en la estructura del Bayern, primero como entrenador del sub-19 y después, desde abril de 2021, del filial.

En 2022 regresó a River Plate, donde ganó la Liga, la Supercopa y el Trofeo de Campeones en 2023, con un fútbol de posesión, reconocible y ofensivo.

Así describió el propio Demichelis su estilo de juego en una entrevista con ESPN Argentina: “El don del pase es una de las cosas más importantes dentro de mi metodología. Hay que ser protagonistas y dominantes, a través de la posesión, siendo lo más vertical posible. Me gusta mucho el 4-3-3 porque puedes mutar muchas cosas”.

Una idea que también trató de implantar en Monterrey, una etapa que terminó en mayo de 2025 sin títulos y sin cumplir las expectativas. En el Mallorca, el contexto será distinto: no hay mimbres para imponer de forma constante el modelo que Demichelis ha defendido hasta ahora, por lo que la capacidad de adaptación será una de las claves de su etapa en Son Moix, en la que tratará de salvar al equipo y lograr la permanencia.