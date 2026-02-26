Horario y dónde ver el Mallorca-Real Sociedad

El Mallorca se mide este sábado en Son Moix a la Real Sociedad en un encuentro marcado por la destitución de Jagoba Arrasate como entrenador bermellón este lunes. La dirección deportiva sigue, por el momento, sin cerrar la contratación del sustituto del técnico de Berriatua, a dos días del duelo ante los txuri-urdines.

El que ha entrenado al equipo en las dos últimas sesiones ha sido Gustavo Siviero, el preparador del filial. Con cada hora que transcurre sin que el Mallorca anuncie a su nuevo técnico, todo apunta a que sea el argentino quien se siente en el banquillo este sábado ante los donostiarras. El conjunto bermellón, en medio de toda esta vorágine, puede salir del descenso si logra los tres puntos.

La Real Sociedad llega al choque con la mirada puesta en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey ante el Athletic Club, que se disputa el próximo miércoles. En la ida vencieron por 0-1 en San Mamés y, teniendo en cuenta la cómoda posición que ocupan en Liga (décimos con 32 puntos), es posible que Matarazzo introduzca alguna rotación.

El encuentro, correspondiente a la jornada 26, se disputará a las 18:30 horas y será retransmitido por DAZN. Además, desde Diario de Mallorca podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.