Demichelis, a un paso del banquillo del Mallorca

Parece que el interminable casting de entrenadores del RCD Mallorca toca a su fin. Según ha informado Cadena SER Baleares y ha podido confirmar este diario, Martín Demichelis, exentrenador de River Plate (campeón de Liga, Supercopa y Trofeo de Campeones en 2023) y de Monterrey, está muy cerca de convertirse en el nuevo técnico del conjunto bermellón. El preparador argentino, sin equipo desde mayo, es el elegido por Pablo Ortells para liderar la reacción y evitar el descenso a Segunda División.

Una de las cuestiones que ha hecho decantarse al Mallorca por Demichelis, sin experiencia como técnico en Europa al primer nivel (dirigió al filial del Bayern de Múnich), es la posibilidad de negociar un contrato únicamente hasta final de temporada, algo que otras opciones sondeadas por la entidad no veían con buenos ojos. D esta manera, la dirección deportiva se aseguraría libertad para escoger al nuevo entrenador el curso que viene según la categoría en la que milite, además del evidente ahorro económico que supone contratar a un entrenador poco más de cuatro meses.

Demichelis, que como futbolista triunfó en el Bayern de Múnich y que en España jugó en equipos como el Málaga y el Espanyol, sería una apuesta arriesgada del director deportivo castellonense, ya que no tiene experiencia como entrenador en la Liga española. Los bermellones, a un punto de la salvación a falta de trece jornadas, necesitan salir de los puestos de descenso lo antes posible.

Si se concreta su llegada, parece muy complicado que se siente este sábado ante la Real Sociedad en Son Moix. En ese caso, sería Gustavo Siviero, técnico del filial, quien dirigiría al equipo en el encuentro de este sábado.