Martín Demichelis, opción inesperada para el banquillo del Mallorca

Martín Demichelis podría ser el tapado de Pablo Ortells para ser el sustituto de Jagoba Arrasate hasta final de temporada. Según el diario Marca, el director deportivo del Mallorca ha mantenido contacto con el entrenador argentino, que ha dirigido a los Rayados de Monterrey mexicano -fue despedido en mayo de 2025- y en el River Plate de su país, con el que fue campeón de Liga, la Supercopa y el Trofeo de Campeones en 2023.

Demichelis, que como futbolista triunfó en el Bayern de Munich y que en España ha jugado en equipos como el Málaga y Espanyol, sería una apuesta arriesgada del castellonense ya que no tiene experiencia como entrenador en la Liga española. Los bermellones, a un punto de la salvación a falta de trece jornadas, necesitan salir de los puestos de descenso lo antes posible.

Este nombre se une a los de Francisco Javier García Pimienta, que sí ha conversado con el propio Ortells, y Javi Gracia, que todavía no ha recibido una oferta concreta, según ha podido saber Diario de Mallorca.

Lo que es seguro es que este sábado (18:30 horas) los bermellones se miden a la Real Sociedad y, a menos de cuatro días, todo apunta a que Gustavo Siviero, que ya ha dirigido la sesión este miércoles en Son Bibiloni, será el que ocupe el banquillo de forma interina.