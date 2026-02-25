Javi Gracia no es la prioridad del Mallorca para sustituir a Arrasate

Javi Gracia no es la prioridad de Pablo Ortells para ocupar el banquillo del Mallorca. De hecho, según ha podido saber este periódico de fuentes próximas al entrenador navarro, el club bermellón no ha contactado todavía con él, por lo que todo apunta a que el director deportivo bermellón apura otras opciones para sustituir al despedido Arrasate.

Gracia, que se desvinculó del Watford inglés hace tres semanas, vería con buenos ojos recalar en Son Moix, pero en la tarde de este miércoles no tiene una propuesta concreta sobre la mesa procedente del Mallorca.

En cambio, este diario ha podido confirmar que el club sí está conversando con los agentes de Francisco Javier García Pimienta, que también está abierto a recalar en la isla esta temporada. No obstante, hay más opciones sobre la mesa. Por eso, no hay que descartar que haya algún tapado en la lista de prioridades del castellonense que no haya trascendido a estas alturas de la semana.

Lo que es seguro es que Javi Gracia, según desveló IB3, está en la agenda del CEO de fútbol desde hace tiempo. Ortells le conoce de su etapa en el Villarreal B, aunque es un técnico, nacido en Pamplona hace 55 años, que ha dirigido a numerosos equipos con una trayectoria irregular, con notables éxitos en el Málaga y Almería. Empezó en el Pontevedra -Segunda B-, y luego ya pasó por el Cádiz -ascenso a Segunda-, Olympiacos Volou griego -Superliga-, Almería -ascenso a Primera-, Osasuna -descenso a Segunda-, Málaga -Primera División-, Rubin Kazan ruso, Watford -Premier-, Valencia -Primera-, Al Sadd y Leeds -Premier-.

Por su parte, Francisco Javier García Pimienta, en un interés adelantado por la Cadena Ser, tiene un currículum más corto en la elite. El catalán, de 51 años, estuvo mucho tiempo trabajando en las categorías inferiores del Barcelona hasta que dio el salto a la Unión Deportiva Las Palmas, con la que ascendió a Primera en su segunda temporada y después firmó una permanencia con cierta solvencia. Eso le dio el billete para dirigir al Sevilla, pero no triunfó en el Sánchez Pizjuán y acabó siendo despedido antes de finalizar el curso anterior.