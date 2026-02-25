Javi Gracia y García Pimienta, en la lista del Mallorca

El Mallorca necesita anunciar el nombre del sustituto del despedido Jagoba Arrasate lo antes posible. El duelo del sábado ante la Real Sociedad en Son Moix (18:30 horas) no espera y el banquillo bermellón seguía sin inquilino al cierre de esta edición. Los nombres de Javi Gracia y Francisco Javier García Pimienta son los que tienen más peso veinticuatro horas después de la destitución del de Berriatua, pero hay más.

La dirección deportiva que comanda Pablo Ortells recibió numerosas propuestas a lo largo de la jornada procedentes de agentes de entrenadores con ganas de aprovechar la oportunidad. Rubén Baraja, ex del Valladolid, es uno de los nombres que se puso sobre la mesa, pero sobre el papel no es del perfil que busca el castellonense. Quique Sánchez Flores es del agrado, pero sus elevadas pretensiones no invitan al optimismo. Y en eso está el propio Ortells, que sabe que el tiempo se le echa encima y el ‘casting’ debe finalizar este mismo miércoles.

Javi Gracia, según desveló IB3, ya estaba en la agenda del CEO de fútbol incluso antes de fichar al propio Arrasate. Ortells le conoce de su etapa en el Villarreal B, aunque es un técnico, nacido en Pamplona hace 55 años, que ha dirigido a numerosos equipos con una trayectoria irregular. Empezó en el Pontevedra -Segunda B-, y luego ya pasó por el Cádiz -ascenso a Segunda-, Olympiacos Volou griego -Superliga-, Almería -ascenso a Primera-, Osasuna -descenso a Segunda-, Málaga -Primera División-, Rubin Kazan ruso, Watford -Premier-, Valencia -Primera-, Al Sadd y Leeds -Premier-.

Javi Gracia, durante su etapa en el Watford. / Superdeporte

Por su parte, Francisco Javier García Pimienta, en un interés adelantado por la Cadena Ser, tiene un currículum más corto en la elite. El catalán, de 51 años, estuvo mucho tiempo trabajando en las categorías inferiores del Barcelona hasta que dio el salto a la Unión Deportiva Las Palmas, con la que ascendió a Primera en su segunda temporada y después firmó una permanencia con cierta solvencia. Eso le dio el billete para dirigir al Sevilla, pero no triunfó en el Sánchez Pizjuán y acabó siendo despedido antes de finalizar el curso anterior.

Estos dos no son los únicos preparadores que maneja Ortells, por lo que no se descarta que haya un tapado que no haya trascendido a los medios y que también tenga opciones de lucir el escudo bermellón.

A las órdenes de Xisco Campos

Lo que es seguro es que la plantilla tiene que seguir trabajando y hoy está citada a las 10:30 en Son Bibiloni. Los entrenadores Xisco Campos y Xim Lopes, y el preparador físico Miguel Artigues dirigirán la sesión a la espera de que llegue un nuevo jefe a la ciudad deportiva.