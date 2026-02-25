Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

Entrenamiento sin jefe del Mallorca a menos de cuatro días de medirse a la Real Sociedad

Gustavo Siviero y Xisco Campos dirigen la primera sesión en Son Bibiloni sin el despedido Arrasate bajo la atenta mirada de Pablo Ortells, que todavía no ha cerrado el fichaje del técnico

Siviero da órdenes a los jugadores durante la sesión.

Siviero da órdenes a los jugadores durante la sesión. / MANU MIELNIEZUK

Sebastià Adrover

Sebastià Adrover

Palma

No ha sido una mañana cualquiera en Son Bibiloni, que sigue esperando que llegue el nuevo jefe del banquillo del Mallorca. Gustavo Siviero, técnico del filial, Xisco Campos, Xim López y el preparador físico Miguel Artigues han dirigido la primera sesión sin el despedido Jagoba Arrasate.

Bajo la atenta mirada del director deportivo, Pablo Ortells, que estaba acompañado por sus ayudantes Sergio Marty y Sergio Moya, la plantilla ha trabajado de cara al importante encuentro del sábado ante la Real Sociedad en Son Moix (18:30 horas).

Xisco Campos le entrega un peto a Darder durante la sesión de este miércoles.

Xisco Campos le entrega un peto a Darder durante la sesión de este miércoles. / MANU MIELNIEZUK

Kumbulla, Asano, Pichu Cuéllar y Bergström han sido baja por molestias físicas en una sesión, abiertas a los medios de comunicación durante los primeros quince minutos, marcada por los ejercicios con balón.

Con el equipo en puestos de descenso a Segunda División, y a menos de cuatro días del choque frente a los vascos, el Mallorca sigue sin entrenador, aunque todo apunta a que será este miércoles cuando se conozco la identidad del elegido por el club. La plantilla está citada este jueves a las 10:30 horas para afrontar la penúltima sesión de trabajo de la semana, aunque se desconoce si ya será con el nuevo preparador.

Pablo Ortells, entre Sergio Marty y Sergio Moya, durante la sesión en Son Bibiloni.

Pablo Ortells, entre Sergio Marty y Sergio Moya, durante la sesión en Son Bibiloni. / MANU MIELNIEZUK

