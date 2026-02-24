Las opciones que tiene el Mallorca para sustituir a Arrasate

El Mallorca ha destituido en la noche de este lunes a Jagoba Arrasate y ya son varios los nombres que suenan para suplir en el banquillo al de Berriatua. Toni Amor, segundo de Javier Aguirre en la selección mexicana, sería una de las principales opciones, según informa Matteo Moretto de Marca. El mallorquín acompaño al 'Vasco' durante sus dos temporadas y media en la isla y ya conoce a muchos de los integrantes de la plantilla.

Otro nombre que suena con fuerza es el de Xavi García Pimienta, según indica la Ser. Actualmente está libre tras haber dejado la disciplina del Sevilla la pasada campaña. Otros entrenadores que también están disponibles son Quique Sánchez Flores, técnico con mucha experiencia en este tipo de situaciones; Javi Gracia, que se ha marchado recientemente del Watford inglés por voluntad propia y estuvo esperando al Mallorca antes de que llegase a Arrasate, según ha contado IB3; Imanol Alguacil, destituido hace diez días en Arabia Saudí tras haberse marchado de la Real Sociedad al final del pasado curso; y Luis García Plaza, autor del último ascenso de los bermellones. Muchos aficionados recordarán la frase que dejó en su despedida cuando fue despedido hace cuatro años: "Si el Mallorca me necesita, vengo a nado si hace falta".