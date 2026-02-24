Jan Virgili se despide de Jagoba Arrasate: "Muchas gracias por darme la oportunidad de cumplir mi sueño"

Jan Virgili no ha podido acudir esta mañana al acto de despedida de Jagoba Arrasate como entrenador del Mallorca, pero se ha despedido esta tarde del ya extécnico bermellón con un emotivo mensaje a través de Instagram. El extremo catalán suele aprovechar los días libres que se le dan al equipo para hacer una visita breve a su pueblo (Vilassar de Mar) y su familia, tal y como él mismo ha revelado más de una vez. Otros como Pablo Torre o Mateo Joseph, que tampoco han estado en la rueda de prensa, también tienen esta costumbre.

El joven atacante fue una apuesta clara del vizcaíno, que le llamó antes de la pretemporada en Austria para convencerle para que fichara por el club balear. De jugar con el juvenil del Barcelona a hacerlo en Primera División con el Mallorca en menos de medio año. Virgili no se ha olvidado de que Arrasate es, en buena medida, uno de los motivos por los que está siendo una de las revelaciones del campeonato esta temporada.

"Muchas gracias por darme la oportunidad de cumplir mi sueño y confiar en mi. Por ser la persona que eres dentro y fuera del campo. ¡Mucha suerte! ¡Te deseo lo mejor, míster!". Ese ha sido el sentido mensaje que Virgili ha mandado a su principal valedor, destituido en la noche del lunes.