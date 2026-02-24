Jagoba Arrasate, en su despedida del Mallorca: "Pensaba que el proyecto iba a ser de otra manera, empezando por mí mismo"

“Pensaba que el proyecto iba a ser de otra manera, empezando por mí mismo”. Así define Jagoba Arrasate, visiblemente emocionado, su paso por el Mallorca en la rueda de prensa de su despedida tras haber sido cesado en la noche de este lunes. El entrenador ha reconocido sentirse, en parte, “liberado”, después de una temporada especialmente dura en la que, como él mismo admite, ha “sufrido muchísimo”. “Estoy bien, tengo mucha pena, vine con muchísima ilusión. Pero estoy tranquilo, en paz y con la conciencia en su sitio”, ha explicado el técnico, antes de sentenciar: “Es el año más complicado desde que entreno”.

Tras la derrota y la pobre imagen del conjunto bermellón en la derrota del domingo ante el Celta (2-0), y con el equipo en zona de descenso por segunda semana consecutiva, todo indicaba durante el día del lunes que el de Berriatua iba a continuar esta semana para estar en el banquillo frente a la Real Sociedad. Pero durante la tarde la situación dio un giro y Ortells decidió destituirlo, lo que sorprendió al técnico: “Un poco inesperado siempre es. A la hora de cenar me llamó y me comunicó la decisión. Hubo un momento emotivo entre los dos y a nadie le gusta, pero tampoco hay que darle más vueltas. No hay que buscarle tres piernas al gato”.

El vizcaíno ha agradecido la presencia de casi toda la plantilla en su última comparecencia y se ha abrazado uno a uno con todos los integrantes cuando esta ha finalizado. “Quería ir mañana a recoger las cosas, hoy tenían libre, pero están aquí y les agradezco un montón. Les daré un abrazo y contra el Oviedo ojalá juntarnos y celebrar la permanencia”, ha expresado.

También reconoce no haber podido cumplir “con su idea de juego” y que el equipo “tiene más” de lo que ha sido capaz de sacarle, tirando balones fuera cuando se le ha preguntado por si le han faltado piezas: “En lo de los fichajes, la plantilla tiene más de lo que le hemos sacado, me quedo con eso”.

Sobre su sustituto, cuyo nombre todavía no se conoce, el técnico tiene claro que el que llegue “tiene que creer en esta plantilla” y reconoce que el cuadro balear “necesita una reacción viendo la dinámica y el último partido”. También asegura estar “convencido” de que los bermellones pueden lograr la permanencia. "Lo más importante no es Jagoba, es apoyar al entrenador que venga", ha puntualizado.

Su andadura comenzó de manera muy ilusionante, con una primera vuelta magnífica de 30 puntos, la cuarta mejor en la historia del club en Primera. Pero todo se fue viniendo abajo poco a poco y se marcha dejando al equipo en la zona roja. “Vinimos a ser un equipo presionante y vertical, comenzamos construyendo algo y hemos terminado sobreviviendo. Me queda la dicotomía del porqué”, ha analizado. “No hemos podido serlo y, cuando lo hemos sido, hemos sido vulnerables a nivel defensivo. Cuando tienes ese lastre priorizas la solidez. Empezamos una cosa, la construimos, pero no le hemos podido dar forma”, ha agregado.

El de Berriatua considera que “necesitaba esto para seguir creciendo”. “Tendré tiempo para analizar y ver las cosas con otra perspectiva. Esperaba más de mí. Ya el año pasado no terminé bien y este no le hemos dado la vuelta. La vida no te da lo que quieres pero sí lo que necesitas”, ha manifestado.

Tras haber estado seis temporadas en Osasuna, Arrasate se marcha de Mallorca después de una temporada y media en la que ha atravesado sus momentos difíciles durante este curso, sobre todo con el caso Dani Rodríguez: “Hubo tres perdedores: él, yo y el club. Ese es seguramente el más complicado. Por eso digo que lo personal es más importante que lo profesional”.

A pesar de que su andadura en el club no ha sido sencilla, el entrenador sostiene que “necesitaba este paso por el Mallorca”: “Tengo que darme cuenta de que no todo es lo mismo y que cada vestuario tiene su cosa. Ese es el aprendizaje que me llevo”.

El vasco también ha querido agradecer “a esos mallorquines” que le han “acogido” durante este año y medio, y ha mandado un mensaje de unión para el mallorquinismo: “Ahora hay que ceñirse solo a lo deportivo, apoyar a los jugadores, animar e intentar lograr la salvación, más allá del tema social o económico”.